Украина – сердцебиение Европы: трогательное видео о том, что означает "быть в Украине"
Туристическое агентство JC Travel Ukraine и портал о культуре и искусстве Ukraine NOW создали чрезвычайно чувственный видеоролик об Украине с лейтмотивом "Как это – быть в Украине?"
Видео опубликовало посольство США в Украине на своей странице в Facebook.
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"Как это – быть в Украине?"– спрашивают авторы видеообращения. И пытаются ответить на этот вопрос.
Слышать местные легенды и сказки.
Чувствовать гостеприимство.
Видеть искренние улыбки.
Гулять по улицам Киева или Львова.
Любоваться пейзажами, от которых захватывает дыхание.
Погружаться в историю, познавать часто совершенно загадочную культуру.
Общаться с местными, изучать их, исследовать и находить что-то новое.
Чувствовать, насколько много здесь есть, что стоит открывать.
Чувствовать себя желанным гостем.
Влюбиться в эту страну и этот народ.
Невозможно ответить, как это – быть в Украине. Все, что следует сделать – прийти, получить собственный опыт, и наслаждаться. Наслаждаться Украиной сейчас!
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