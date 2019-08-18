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      Украина – сердцебиение Европы: трогательное видео о том, что означает "быть в Украине"

      222 Читати новину українською
      Украина – Европа
      Украина – Европа / Коллаж 24 канала

      Туристическое агентство JC Travel Ukraine и портал о культуре и искусстве Ukraine NOW создали чрезвычайно чувственный видеоролик об Украине с лейтмотивом "Как это – быть в Украине?"

      Видео опубликовало посольство США в Украине на своей странице в Facebook.

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      "Как это – быть в Украине?"– спрашивают авторы видеообращения. И пытаются ответить на этот вопрос.

      Слышать местные легенды и сказки.
      Чувствовать гостеприимство.
      Видеть искренние улыбки.
      Гулять по улицам Киева или Львова.
      Любоваться пейзажами, от которых захватывает дыхание.
      Погружаться в историю, познавать часто совершенно загадочную культуру.
      Общаться с местными, изучать их, исследовать и находить что-то новое.
      Чувствовать, насколько много здесь есть, что стоит открывать.
      Чувствовать себя желанным гостем.
      Влюбиться в эту страну и этот народ.

      Невозможно ответить, как это – быть в Украине. Все, что следует сделать – прийти, получить собственный опыт, и наслаждаться. Наслаждаться Украиной сейчас!

      О многих других новостях в области украинской и мировой культуры – читайте в материалах 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Новости США Европа
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 августа
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