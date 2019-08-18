Украина – сердцебиение Европы: трогательное видео о том, что означает "быть в Украине"

Туристическое агентство JC Travel Ukraine и портал о культуре и искусстве Ukraine NOW создали чрезвычайно чувственный видеоролик об Украине с лейтмотивом "Как это – быть в Украине?"

Видео опубликовало посольство США в Украине на своей странице в Facebook.

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"Как это – быть в Украине?"– спрашивают авторы видеообращения. И пытаются ответить на этот вопрос.

Слышать местные легенды и сказки.

Чувствовать гостеприимство.

Видеть искренние улыбки.

Гулять по улицам Киева или Львова.

Любоваться пейзажами, от которых захватывает дыхание.

Погружаться в историю, познавать часто совершенно загадочную культуру.

Общаться с местными, изучать их, исследовать и находить что-то новое.

Чувствовать, насколько много здесь есть, что стоит открывать.

Чувствовать себя желанным гостем.

Влюбиться в эту страну и этот народ.

Невозможно ответить, как это – быть в Украине. Все, что следует сделать – прийти, получить собственный опыт, и наслаждаться. Наслаждаться Украиной сейчас!

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