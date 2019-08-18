Україна – серцебиття Європи: зворушливе відео про те, що означає "бути в Україні"
Туристичне агентство JC Travel Ukraine і портал про культуру та мистецтво Ukraine NOW створили надзвичайно чуттєвий відеоролик про Україну з лейтмотивом "Як це – бути в Україні?"
Відео опублікувало посольство США в Україні на своїй сторінці у Facebook.
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"Як це – бути в Україні?" – запитують автори відеозвернення. І намагаються відповісти на це запитання.
Чути місцеві легенди та казки.
Відчувати гостинність.
Бачити щирі посмішки.
Гуляти вулицями Києва чи Львова.
Милуватися краєвидами, від яких захоплює подих.
Занурюватися в історію, пізнавати часто геть загадкову культуру.
Спілкуватися з місцевими, вивчати їх, досліджувати й знаходити щось нове.
Відчувати, наскільки багато тут є, що варто відкривати.
Відчувати себе бажаним гостем.
Закохатися у цю країну і цей народ.
Неможливо відповісти, як це – бути в Україні. Все, що слід зробити – прийти, здобути власний досвід, і насолоджуватися. Насолоджуватися Україною зараз!
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