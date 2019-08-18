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      Україна – серцебиття Європи: зворушливе відео про те, що означає "бути в Україні"

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      Україна – Європа
      Україна – Європа / Колаж 24 каналу

      Туристичне агентство JC Travel Ukraine і портал про культуру та мистецтво Ukraine NOW створили надзвичайно чуттєвий відеоролик про Україну з лейтмотивом "Як це – бути в Україні?"

      Відео опублікувало посольство США в Україні на своїй сторінці у Facebook.

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      "Як це – бути в Україні?" – запитують автори відеозвернення. І намагаються відповісти на це запитання.

      Чути місцеві легенди та казки.
      Відчувати гостинність.
      Бачити щирі посмішки.
      Гуляти вулицями Києва чи Львова.
      Милуватися краєвидами, від яких захоплює подих.
      Занурюватися в історію, пізнавати часто геть загадкову культуру.
      Спілкуватися з місцевими, вивчати їх, досліджувати й знаходити щось нове.
      Відчувати, наскільки багато тут є, що варто відкривати.
      Відчувати себе бажаним гостем.
      Закохатися у цю країну і цей народ. 

      Неможливо відповісти, як це – бути в Україні. Все, що слід зробити – прийти, здобути власний досвід, і насолоджуватися. Насолоджуватися Україною зараз!

      Про багато інших новин у галузі української та світової культури – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Новини України Європа Новини США
      Джерело: 24 канал
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