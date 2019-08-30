Украина-Австрия: почему дружбы не было и кто в этом виноват?

Сейчас Украина как никогда нуждается в реальной поддержке со стороны крупных европейских стран. Это обусловлено и внутренней политической ситуацией в нашей стране, и тем, что есть вполне реальная угроза возобновления российского влияния.

Сейчас мы должны использовать все те достижения последних пяти лет, которые удалось получить. Но не везде были победы. Были и откровенные поражения, о которых тактично умалчивалось.

Так, к слову, в Австрии посол Украины не только не смог организовать эффективную работу в этом направлении, а еще и часто препятствовал инициативам представителей украинской диаспоры.

Не стоит напоминать, насколько важной является стратегически Австрия для Украины – это и центр европейской финансовой жизни, и преимущественно политически нейтральная страна, и часто слишком лояльны к Российской Федерации политики.

То же самое в Вене желательно бы было увидеть посла, который имел бы политическую волю, возможности и желание работать ради действительно эффективного для Украины результата и четкую позицию.

Однако экс-президент Украины Петр Порошенко решил иначе: он назначил на эту должность человека, который предан ему лично. Речь про бывшего спичрайтера из США, который писал речи Порошенко несколько лет – Александра Щербу.

Вообще у господина Александра биография крайне интересная – на дипломатической службе он находится с 90-х годов, когда работал атташе и третьим секретарем в посольстве Украины в ФРГ вместе с нынешним Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. В 2000-е годы работал спичрайтером Министра Анатолия Зленко и советником Посольства в Вашингтоне. Позже был советником кандидата в президенты Арсения Яценюка, посланником по особым поручениям МИД Украины, советником вице-премьера Сергея Арбузова. Правда, о своей работе на господина Арбузова посол пытается даже не вспоминать, потому что тогда придется объяснять, как так случилось, что дипломат с четкой проевропейской позицией уже в разгар событий на Майдане во время Революции Достоинства был в прямом смысле слова "по ту сторону баррикад". Но господин Щерба быстро сориентировался в ситуации и начал работать на новую власть, которая пришла после победы Майдана – именно он был основным автором 40-минутного обращения Петра Порошенко к Конгрессу США.

Господин Щерба всегда заявлял, мол, работает не на конкретных политиков, а на благо Украины. Но вот только последние пять лет в Австрии не совсем соответствуют утверждению господина посла. А источники в Вене убеждают – работал господин Щерба не на пользу Украины, а исключительно ради собственных карьерных амбиций. Хотя, как заявляют журналисты и блогеры, сам он еще в 2014 году называл себя "русофилом и евроскептиком", что не помешало ему работать в одной из важнейших стран ЕС.

В первую очередь стоило бы обратить внимание на риторику господина посла. Все его посты в Facebook и заявления австрийским медиа рассчитаны скорее на украинскую аудиторию, чем на взвешенных и сдержанных австрийцев. Дело в том, что этот показательный "патриотизм" радостно воспринимался в АП в Киеве, но скорее отталкивал в Вене.

Один из журналистов издания Wirtschaftsmagazins Format и Die Presse прокомментировал эту ситуацию следующим образом:

"Мы очень не любим, когда нам рассказывают, что и как надо делать в нашей стране. Австрия является самодостаточным государством, поэтому заявления вашего посла о том, что австрийцы не так голосуют, или слишком тесно дружат с российским бизнесом только вредят Украине в целом. К тому же господин посол не имел полномочий комментировать австрийские выборы. Мы очень уважаем государственные институты, и ожидаем, что люди, которые работают в нашей стране, будут делать то же самое. Господин Щерба, несмотря на его публичность и открытость к СМИ, проявлял неуважение".

Но политическая составляющая этих вопросов является лишь макушкой айсберга. Не меньше украинцев должны были бы интересовать бизнес-отношения между этими странами.

Как сообщили информированные источники из бизнес-кругов в Вене, Александр Щерба в начале своей работы в Вене получил прямой запрет вступать в контакт с представителями украинских мощных бизнес-групп, которые находятся в Вене.

Такая позиция была продиктована тем, что Петр Порошенко был лично заинтересован в отсутствии поддержки какой-либо из финансовых групп. Это прямо указывает на номинальность должности Александра Щербы. Проще говоря, его отправили на эту должность не для того, чтобы он отстаивал экономические интересы Украины. Его отправили, чтобы никто из крупных финансовых групп не пролоббировал на эту должность своего представителя.

Но все это скорее предположения, хоть и построены на конкретных фактах. Лучше было бы судить по конкретным делам посольства и достигнутых результатах. Как прокомментировали эксперты дипломатии, во многих европейских странах есть практика публичных отчетов о работе посольства и разработана четкая система оценки эффективности их работы. К примеру, посольства стран Балтии, так же как и посольства Франции периодически публикуют в открытом доступе отчеты об экономической эффективности работы посольств, опираясь на количество торговых сделок между странами, количество контрагентов на рынке страны, в которой расположено посольство, торговых оборотов, и тому подобное. Так же посольства Германии и Польши публикуют отчеты о динамике изменений уровня узнаваемости их страны за рубежом на основе анализа проведенных культурно-дипломатических мероприятий.

На сайте Украинского МИД аналогичных отчетов найти не удалось, поэтому пришлось проанализировать работу Посольства Украины в Австрии самостоятельно. Опираясь, в первую очередь, на сравнение уровня ресурсозатратности ПУ согласно официальным данным МИД с уровнем и объемом проделанной работы.

Были получены официальные данные от МИД о работе ПУ в Австрии за 2018 год, поэтому именно этот период и будет рассмотрен ниже.

В целом финансирование посольства в 2018 году составило 1 447 599, 00 долларов США. Из них около 975 тысяч долларов было выделено на содержание штата работников посольства. Как указано на официальном сайте посольства, штат состоит из самого господина посла и еще 7 человек: первый секретарь по консульским вопросам, третий секретарь по консульским вопросам, главный специалист по финансовым вопросам, ведущий референт по экономическим вопросам, специалист по делопроизводству, заведующий хозяйством и водитель.

И согласно официальным данным их зарплаты являются очень скромными:

Но согласно декларациям чиновников за 2018 год, которые представлены на сайте НАПК, общие выплаты (заработная плата вместе с расходами) составили 362 141 долларов США, а заработная плата г-на Щербы согласно его декларации (с учетом изменений) – 113 386 долларов США. Что в целом составляет 475 527 долларов США. То есть почти вдвое меньше, чем было потрачено МИД на их содержание. Следовательно возникает вопрос – либо в МИД в ответе на официальный запрос предоставили непроверенную информацию, либо чиновники из посольства не указали в декларациях все свои доходы. Или же система начисления выплат работникам посольства настолько непрозрачна, что этих разнятся вдвое.

Но тем не менее – если уж украинские налогоплательщики тратят на содержание десятка людей почти миллион долларов США в год, то что же было сделано?

Согласно предоставленной информации, за прошлый год посольство провело 26 мероприятий, потратив на это 122 000 долларов США.

Некоторые из этих мероприятий состоялись действительно исключительно стараниями господина Щербы. Как вот организация выступлений профессора Игоря Козловского и матери погибшего героя Украины Сталины Чубенко в Венском институте Мира и в Парламенте Австрии.

"Я чрезвычайно благодарен господину послу и МИД за возможность донести до австрийцев информацию из первых уст о том, что же на самом деле происходит на Донбассе, на оккупированных территориях. Мы использовали эту возможность, чтобы еще раз напомнить миру о тех ужасах, которые творит Россия в 21 веке в центре Европы. И хотя господин посол делает все возможное, чтобы информировать австрийских политиков о нашей ситуации, живой эмоциональный рассказ имел совсем другой, более сильный эффект", – рассказал г-н Козловский.

Но дело в том, что среди этих мероприятий указаны и те, к организации которых посольство имеет очень опосредованное отношение: в частности речь идет о выставке известной украинской художницы Яны Руснак, которая состоялась в октябре 2018 года на вилле Климта. Тогда на баннерах было написано о том, что организация этой выставки является результатом работы посольства и Австрийско-украинского общества. Но на самом же деле всю организационную работу выполняла собственная команда художницы с помощью членов АУТ.

Сама художница комментировать эту историю не стала, но как заявляют источники из художественных кругов Вены, "такая позиция вполне понятна – никто не хочет иметь личных конфликтов с послом, потому что он является очень злопамятным человеком и любит переносить личное на работу".

Отдельно стоит заметить приоритетность в финансировании мероприятий, которую вводит посольство. Так, к примеру, для финансирования программы по изучению украинского языка детьми из смешанных семей в субботней школе в Вене было потрачено в целом на год 2 000 долларов США, в то время как на установку одной мемориальной таблички ушло 1 500 долларов.

Да и вообще детьми и молодежью посольство занимается очень избирательно: финансирование для украинской школы Эрудит в Вене происходит систематически: в целом на нужды школы было выделено 21 000 долларов США за год.

Когда же речь идет не о распределении бюджетных средств – любопытство посольства резко снижается. Так, украинские студенты, которые за свой счет учатся в дипломатической академии в Вене, не имеют возможности не то, чтобы получить частичные стипендии от собственной страны, а вообще не интересуют посольство.

"Я учусь в дипакадемии, прекрасно владею немецким языком на профессиональном уровне и когда после проживания и сотрудничества с украинским консульством в Португалии переехала в Вену, то сразу предложила посольству свою бесплатную помощь. Я предложила свои услуги для перевода документов тем украинцам, которые обращаются в посольство и не имеют возможности оплатить услуги переводчика. Но меня просто проигнорировали, заявив, что не нуждаются в никакой помощи. И так происходит постоянно. Мы учимся здесь. В дипакадемии учится немало украинцев. И мы хотим помочь своей стране и украинцам, которые здесь живут. Но посольство больше похоже на "закрытый клуб для своих", чем на дипучреждение. И это в то время, когда Россия, с которой мы воюем, постоянно поддерживает своих студентов, будущих дипломатов в Вене. У них работает программа обмена с МГИМО, У них предоставляются стипендии. Их привлекают к работе еще со студенческих лет, а мы собственному посольству совсем не интересны", – делится своими впечатлениями украинская студентка Венской дипломатической академии.

Так что, как видим, с культурно-образовательной дипломатией в ведомстве господина Щербы все очень неоднозначно.

К сожалению, не удалось найти четкого списка финансово-экономических результатов их работы.

На официальном сайте МИД отсутствует отчет за 2018 год об экономически-торговых отношениях между Украиной и Австрией. Есть только справочная информация за 2017 год. Там речь идет о следующем.

"За 2017 год торговый оборот между Украиной и Австрией достиг 1,2 млрд долларов. По состоянию на 01.01.2018 Австрия инвестировала в экономику Украины 1 млрд. 265,9 млн. дол. США, что составляет 3,2% общего объема прямых иностранных инвестиций в экономику Украины. Больше всего средств привлечено в сферу финансовой и страховой деятельности – 40,9 % от общего объема, промышленности – 20,7 %, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств – 12,8 %. По состоянию на 01.01.2018 Украина инвестировала в экономику Австрии 7,0 млн долларов США (0,1%)".

Но здесь стоит заметить, что до того, как господин Щерба занимал эту должность, показатели сотрудничества между Украиной и Австрией уже были достаточно устойчивыми. Так, к слову, по официальным данным, в 2013 году аналогичные показатели товарооборота товарами и услугами между Украиной и Австрией были на уровне 1,64 млрд. дол. США. А объем общих инвестиций за тот же период из Австрии в Украину составлял 3,258 млрд. дол. США.

То есть, как видим, экономические результаты если и изменились при новом после, то скорее в минус, чем в плюс.

Но как свидетельствуют некоторые представители бизнеса, такая работа ведется не в полную силу. Об этом свидетельствует и тот факт, что представители среднего и крупного бизнеса с Украины в Австрии неоднократно обращались к Александру Щербе как напрямую, так и через третьих лиц с предложениями объединения. Предлагали, в частности, создать совместную площадку для лоббирования интересов украинского бизнеса на австрийских рынках, для привлечения австрийских инвестиций в Украину, для сотрудничества по стратегически важным вопросам в энергетическо-топливном секторе. По мнению экспертов, это могло бы стать при поддержке посольства мощным ответом на действия российского бизнеса в Австрии. Но этого не произошло. Господин Щерба отказался от подобных предложений, ссылаясь на то, что на собственную организацию такой платформы посольство денег не имеет, а брать деньги у бизнесменов не может. Поэтому остался украинский бизнес в Австрии и далее дробным. И дальше каждый старается отстаивать собственные интересы, чуть ли не каждый день сталкиваясь с последствиями действий российской пропагандистской машины. А господин посол продолжает скрываться от представителей бизнеса, не появляясь на публичных мероприятиях, и опасаясь встретиться там с бизнесменами и политиками Украины.

Вообще не появляться там, где могут быть нежелательные встречи, – любимая тактика украинского посла в Вене. Так же он поступает в случаях, когда есть угроза встретиться с российским послом. Австрийцы сначала очень удивлялись такому поведению. Потому что в твиттере и в фейсбуке Щерба был первейшим защитником Украины в войне с РФ, а вот когда доходило до дела, то пытался избежать живых дискуссий на необходимом уровне.

Все эти странности не могли не заметить австрийские политики, которые, в свою очередь, тоже запомнили: господин Щерба является фигурой несамостоятельной. Решений он не принимает, а находится в Вене исключительно ради выполнения прихотей только одного украинского политика. Поэтому и решали все действительно важные вопросы кулуарно, с теми людьми, которые имеют настоящее влияние на ситуацию. В результате Украина как государство теряла на международной арене, а патриотические лозунги Александра Щербы радовали только украинскую фейсбук-аудиторию.

После такой деятельности украинского посла в Вене не стоит удивляться, почему австрийцы не считают Украину союзником в полном смысле этого слова. Поэтому есть ли надежда на то, что со сменой руководства в государстве изменится и международная политика? Сможет ли интересы Украины в такой стратегически важной стране как Австрия представлять действительно сильный, мощный, опытный и волевой дипломат?

Будем надеяться, потому что в противном случае рискуем потерять и те достижения в украино-австрийских отношениях, которые годами создавали независимые бизнесмены, культурные деятели и общественные активисты за собственный счет.

Автор Вероника Миронова