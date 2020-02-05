Украина без наличных: исчезнут ли бумажные деньги из обращения

Украинцы все больше платят при помощи гаджетов, а карточки вытолкали из кошельков купюры и монеты. Количество бесконтактных карт в прошлом году в Украине увеличилось на 70%, то есть каждый пятый украинец имеет такой функционал. Что будет с бумажными купюрами – читайте дальше.

Пользуются ли наличными в Киеве

Безналичный способ оплаты давно стал привычным делом в магазинах. Не нужно больше собирать в кошельке монеты и выстаивать очередь, чтобы заплатить за коммуналку. Карточкой рассчитываются и в общественном транспорте почти по всей стране. В столичном метро каждая седьмая транзакция – бесконтактная.

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"Мы стали в свое время пятым метрополитеном в мире, где такая услуга в принципе появилась. На сегодня этим пользуются 200 тысяч человек ежедневно", – пояснила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.



Большинство киевлян пользуются банковскими карточками

Только 2 из 10 операций по картам – это снятие наличных, остальные – переводы и оплата товаров. Весомая часть из них NFC-платежи, то есть бесконтактные. Украина, что интересно, на 10 месте в Европе по популярности таких транзакций.

С 2017 года в Украину начали заходить глобальные цифровые кошельки, такие как Apple Pay, Google Pay и Garmin Рау. Это означает, что любая банковская карта может стать бесконтактной. С этого времени прирост бесконтактных карт идет в разы быстрее чем обычные карты,

– пояснил директор по развитию коммерции Mastercard Ukraine Валерий Новиков.

В то же время в Украине есть и значительная часть людей, которая живет за пределами банковского сектора.

"До трети людей живут в населенных пунктах, где нет банковских отделений, соответственно они не пользуются банковскими услугами, не имеют банковских счетов. "Укрпочта" ежегодно разносит стареньким пенсионерам более 120 миллиардов наличных. Плюс есть часть людей, которая живет в серой экономике", – рассказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Справка. Наличными в обращении в Украине 425 миллиардов гривен – это данные по состоянию на 1 января 2020 года. Причем в среднем на каждого украинца приходится по 70 банкнот и 182 монеты.



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Исчезнут ли наличные в Украине

Увеличение объема безналичных расчетов входит и в стратегию Нацбанка на ближайшие 5 лет. Там уверены, что от этого выиграют все.

Чем больше у нас платежей осуществлены безналичной системой, тем меньше уровень теневой экономики. Для банков это увеличение ликвидности. Плюс это возможность дополнительного комиссионного дохода. Для пользователя это кэшбек, со стороны государства – это конечно печать наличных и сопровождение их обращения. Он имеет большое количество операционных расходов,

– отметил заместитель начальника управления розничных платежей НБУ Владислав Дикий.

В Нацбанке уверяют, что в дальнейшем в Украине появится больше инструментов, которые позволят осуществлять безналичные операции. Банки и платежные системы тем временем немало внимания уделяют безопасности личных счетов и транзакций.

Уже не за горами внедрение поведенческой биометрики. То есть распознание клиентов не только по паролю и отпечатку пальца, но и по поведенческим характеристикам. Но волноваться, что наличные в ближайшее время совсем исчезнут – не стоит. Сейчас от них полностью не отказались ни в одной стране мира.