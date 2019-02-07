Украина будет в НАТО и ЕС, – Юлия Тимошенко

"Батькивщина" единогласно проголосовала за изменения в Конституции относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Об этом говорится на сайте партии.

"В современном конкурентном мире, где только начинается напряженная борьба за ресурсы, Украина не может остаться одинокой, отстать от мейнстрима движения человечества. Именно поэтому наша цель – членство в ЕС. И одновременно мы должны осознавать, что когда против нас ведут войну, так же в военном плане мы не можем быть одинокими. Мы должны быть частью НАТО", – заявила Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады.

Лидер "Батькивщины" отметила, что о стратегическом курсе Украины в НАТО она говорила еще тогда, когда начинала политическую карьеру. И ее команда поддерживала и будет поддерживать эту стратегию.

"Я была первым премьер-министром, который подал заявку на получение ПДЧ относительно членства в НАТО", – напомнила она.

В то же время лидер "Батькивщины" возмутилась тем, что этот вопрос поднимается лишь за 50 дней до выборов.

"Пять лет – времени на это не было? Абсолютно коррумпированная власть, которая занимается мародерством, в частности на нашей армии, которая зарабатывает на войне, пытается сегодня использовать эти святые вещи – членство Украины в ЕС и НАТО. Чтобы, как ширмой, прикрыть то, что они реально делают", – отметила Юлия Тимошенко.

Она отметила, что стандарты ЕС и НАТО предусматривают верховенство права и честные выборы. Зато действующий президент и его ближайшее окружение подкупают страну, чтобы сфальсифицировать выборы.

"Надо или реально следовать этим ценностям и вести страну в ЕС и НАТО, перестраивая прежде всего всю нашу жизнь, или не использовать такие вещи во время нечестной президентской кампании", – сказала Председатель партии.

Юлия Тимошенко убеждена, что "Украина будет в НАТО и ЕС, и следующий президент это сделает".