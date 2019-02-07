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      Украина будет в НАТО и ЕС, – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ukranews.com

      "Батькивщина" единогласно проголосовала за изменения в Конституции относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

      Об этом говорится на сайте партии.

      "В современном конкурентном мире, где только начинается напряженная борьба за ресурсы, Украина не может остаться одинокой, отстать от мейнстрима движения человечества. Именно поэтому наша цель – членство в ЕС. И одновременно мы должны осознавать, что когда против нас ведут войну, так же в военном плане мы не можем быть одинокими. Мы должны быть частью НАТО", – заявила Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады.

      Лидер "Батькивщины" отметила, что о стратегическом курсе Украины в НАТО она говорила еще тогда, когда начинала политическую карьеру. И ее команда поддерживала и будет поддерживать эту стратегию.

      "Я была первым премьер-министром, который подал заявку на получение ПДЧ относительно членства в НАТО", – напомнила она.

      В то же время лидер "Батькивщины" возмутилась тем, что этот вопрос поднимается лишь за 50 дней до выборов.

      "Пять лет – времени на это не было? Абсолютно коррумпированная власть, которая занимается мародерством, в частности на нашей армии, которая зарабатывает на войне, пытается сегодня использовать эти святые вещи – членство Украины в ЕС и НАТО. Чтобы, как ширмой, прикрыть то, что они реально делают", – отметила Юлия Тимошенко.

      Она отметила, что стандарты ЕС и НАТО предусматривают верховенство права и честные выборы. Зато действующий президент и его ближайшее окружение подкупают страну, чтобы сфальсифицировать выборы.

      "Надо или реально следовать этим ценностям и вести страну в ЕС и НАТО, перестраивая прежде всего всю нашу жизнь, или не использовать такие вещи во время нечестной президентской кампании", – сказала Председатель партии.

      Юлия Тимошенко убеждена, что "Украина будет в НАТО и ЕС, и следующий президент это сделает".

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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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