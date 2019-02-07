Україна буде в НАТО та ЄС, – Юлія Тимошенко

"Батьківщина" одностайно проголосувала за зміни до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО.

Про це йдеться на сайті партії.

"У сучасному конкурентному світі, де тільки починається напружена боротьба за ресурси, Україна не може залишитися самотньою, відстати від мейнстріму руху людства. Саме тому наша мета – членство в ЄС. І водночас ми маємо усвідомлювати, що коли проти нас ведуть війну, так само у військовому плані ми не можемо бути самотніми. Ми мусимо бути частиною НАТО", – заявила Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради.

Лідер "Батьківщини" наголосила, що про стратегічний курс України в НАТО вона говорила ще тоді, коли починала політичну кар’єру. І її команда підтримувала та підтримуватиме цю стратегію.

"Я була першим прем’єр-міністром, який подав заявку на отримання ПДЧ щодо членства у НАТО", – нагадала вона.

Водночас лідер "Батьківщини" обурилася тим, що це питання порушується лише за 50 днів до виборів.

"П’ять років – часу на це не було? Абсолютно корумпована влада, яка займається мародерством, зокрема на нашій армії, яка заробляє на війні, намагається сьогодні використати ці святі речі – членство України в ЄС та НАТО. Щоб, як ширмою, прикрити те, що вони реально роблять", – зазначила Юлія Тимошенко.

Вона зауважила, що стандарти ЄС і НАТО передбачають верховенство права та чесні вибори. Натомість чинний президент і найближче його оточення підкуповують країну, щоб сфальшувати вибори.

"Треба або реально слідувати цим цінностям і вести країну в ЄС та НАТО, перебудовуючи насамперед все наше життя, або не використовувати такі речі під час нечесної президентської кампанії", – сказала Голова партії.

Юлія Тимошенко переконана, "Україна буде в НАТО та ЄС, і наступний президент це зробить".