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      Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ касательно военных преступлений РФ, – Наливайченко

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / ukranews.com

      Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ по военным преступлениям РФ и освобождения всех украинских заложников и узников совести.

      Об этом заявил кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, комментируя обнародованный недавно так называемый мирный план спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонний контактной группе в Минске Мартина Сайдика.

      Политик подчеркнул, что любой мирный план должен базироваться на безусловном восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины и освобождении Россией всех украинских заложников и узников совести.

      Наливайченко выразил сомнение, что так называемый "план Сайдика" по Донбассу будет поддержан, поскольку не решается ключевой вопрос с выводом оккупационных войск, остающихся на территории Украины.

      Политик также отметил необходимость создания и реализации вместе с украинскими благотворительными организациями, а также с международными организациями (ООН, ОБСЕ, Красным Крестом) серьезных гуманитарных проектов для оказания помощи гражданам Украины, которые пострадали от войны.

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      Теги: Новости политики Украина – Россия ОБСЕ Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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