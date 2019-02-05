Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ касательно военных преступлений РФ, – Наливайченко

Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ по военным преступлениям РФ и освобождения всех украинских заложников и узников совести.

Об этом заявил кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, комментируя обнародованный недавно так называемый мирный план спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонний контактной группе в Минске Мартина Сайдика.

Политик подчеркнул, что любой мирный план должен базироваться на безусловном восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины и освобождении Россией всех украинских заложников и узников совести.

Наливайченко выразил сомнение, что так называемый "план Сайдика" по Донбассу будет поддержан, поскольку не решается ключевой вопрос с выводом оккупационных войск, остающихся на территории Украины.

Политик также отметил необходимость создания и реализации вместе с украинскими благотворительными организациями, а также с международными организациями (ООН, ОБСЕ, Красным Крестом) серьезных гуманитарных проектов для оказания помощи гражданам Украины, которые пострадали от войны.