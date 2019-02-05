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      Україна має ініціювати слухання в ОБСЄ щодо воєнних злочинів РФ, – Наливайченко

      21 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / ukranews.com

      Україна повинна ініціювати слухання в ОБСЄ щодо воєнних злочинів РФ та звільнення усіх українських заручників і в’язнів сумління.

      Про це заявив кандидат у президенти, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, коментуючи оприлюднений нещодавно так званий мирний план спецпредставника діючого голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі у Мінську Мартіна Сайдіка.

      Політик підкреслив, що будь-який мирний план має базуватися на безумовному відновленні територіальної цілісності і суверенітету України та звільненні Росією усіх українських заручників і в'язнів сумління.

      Наливайченко висловив сумнів, що так званий "план Сайдіка" щодо Донбасу буде підтриманий, оскільки не вирішується ключове питання з виведенням окупаційних військ, які залишаються на території України.

      Політик також наголосив на необхідності започаткування та реалізації разом з українськими благодійними організаціями, а також з міжнародними організаціями (ООН, ОБСЄ, Червоним Хрестом) серйозних гуманітарних проектів для надання допомоги громадянам України, які постраждали від війни.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Україна – Росія Валентин Наливайченко ОБСЄ
      Джерело: 24 Канал
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