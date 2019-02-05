Україна має ініціювати слухання в ОБСЄ щодо воєнних злочинів РФ, – Наливайченко

Україна повинна ініціювати слухання в ОБСЄ щодо воєнних злочинів РФ та звільнення усіх українських заручників і в’язнів сумління.

Про це заявив кандидат у президенти, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, коментуючи оприлюднений нещодавно так званий мирний план спецпредставника діючого голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі у Мінську Мартіна Сайдіка.

Політик підкреслив, що будь-який мирний план має базуватися на безумовному відновленні територіальної цілісності і суверенітету України та звільненні Росією усіх українських заручників і в'язнів сумління.

Наливайченко висловив сумнів, що так званий "план Сайдіка" щодо Донбасу буде підтриманий, оскільки не вирішується ключове питання з виведенням окупаційних військ, які залишаються на території України.

Політик також наголосив на необхідності започаткування та реалізації разом з українськими благодійними організаціями, а також з міжнародними організаціями (ООН, ОБСЄ, Червоним Хрестом) серйозних гуманітарних проектів для надання допомоги громадянам України, які постраждали від війни.