Украина должна ввести биометрический визовый режим с Россией, – Климкин

Украина должна ввести биометрический визовый режим на границе с Российской Федерацией и жестко контролировать тех, кто пересекает границу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс".

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Нам нужно не просто ставить печать, а контролировать, кто пересекает границу. Для этого мы начали "биометрику", для этого в будущем будет вводиться система квази-разрешительная, а потом механизм мониторинга за тем, кто и где перемещается. Если и говорить о визовом режиме, то нам нужен биометрический визовый режим,

– подчеркнул дипломат.

Министр отметил, что на территории России постоянно проживает несколько миллионов украинцев.

"Нужно честно смотреть, кто они, кто постоянно там находится. Едут они к родственникам или работать", – добавил Климкин.

Напомним, в декабря 2017 года глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина не планирует прекращать дипломатические отношения Кремлем, а для полного контроля людей, въезжающих на территорию Украины из России рассматривается введение не просто обычных виз, а биометрических.



Кроме того, с 1 января 2018 года Украина ввела биометрический контроль для иностранцев. В частности, отпечатки пальцев при въезде на территорию нашего государства должны сдавать граждане 71 страны, в том числе и России.