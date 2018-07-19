За полгода биометрический контроль на границе с Украиной прошли 240 тысяч россиян – пограничники

Председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что за 6 месяцев биометрический контроль на границе с Украиной прошли 350 тысяч иностранных граждан из 70 стран риска.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Наши международные партнеры положительно оценивают внедренные нами практики управления границами. Совместный контроль и патрулирование границы уже происходит с Польшей и Молдовой, пока готовимся к внедрению такого механизма со Словакией,

– отметил Цигикал.

Он также добавил, что ГПСУ в полном объеме выполнила задачи по внедрению безвиза с ЕС и уже более года в рамках компетенции обеспечивает его функционирование.



"За шесть месяцев биометрический контроль прошли 350 тысяч иностранцев, из них 240 тысяч – граждане РФ", – добавил глава Госпогранслужбы.