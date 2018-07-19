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За півроку біометричний контроль на кордоні з Україною пройшли 240 тисяч росіян, – прикордонники

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На кордоні з Україною пройшли 350 тисяч іноземних громадян із 70 країн ризику
На кордоні з Україною пройшли 350 тисяч іноземних громадян із 70 країн ризику / Фото з відкритих джерел

Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал заявив, що за 6 місяців біометричний контроль на кордоні з Україною пройшли 350 тисяч іноземних громадян із 70 країн ризику.

Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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Наші міжнародні партнери позитивно оцінюють впроваджені нами практики управління кордонами. Спільний контроль та патрулювання кордону вже відбувається з Польщею і Молдовою, наразі готуємося до запровадження такого механізму зі Словаччиною,
– зазначив Цигикал.

Він також додав, що ДПСУ у повному обсязі виконала завдання із запровадження безвізу з ЄС та вже понад рік у межах компетенції забезпечує його функціонування.

"За шість місяців біометричний контроль пройшли 350 тисяч іноземців, з них 240 тисяч – громадяни РФ", – додав голова Держприкордонслужби.

Теги: Новини України Новини політики Держприкордонслужба Біометричний контроль в Україні
Джерело: 24 канал
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