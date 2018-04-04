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Украина готова передать РФ 23 россиян в обмен на украинских политзаключенных

25 Читати новину українською
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко / Фото из соцсетей

Во время заседания гуманитарной группы и на Трехсторонний контактной группе (ТГК) в Минске представители Украины сообщили о готовности передать России 23 россиян в обмен на украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах РФ.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

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"Во время заседания гуманитарной группы и на ТКГ в Минске украинская сторона выразила позицию о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, за преступления, связанные с войной, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ. Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы", – написала она на своей странице в Facebook.

Ирина Геращенко добавила, что ключевыми вопросами во время заседания ТКГ в Минске была безопасность, ежедневное нарушение российской стороной Пасхального перемирия, новый этап освобождения заложников, реконструкция моста в Станице Луганской.

Следующая встреча в Минске через две недели. Очень хочется продвинуться в вопросе освобождения заложников,
– добавила Геращенко.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Ирина Геращенко Минские договоренности
Источник: 24 Канал
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