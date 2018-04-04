Україна готова передати РФ 23 росіян в обмін на українських політв'язнів

Під час засідання гуманітарної групи і на Тристоронній контактній групі (ТГК) в Мінську представники України повідомили про готовність передати Росії 23 росіян в обмін на українських політв'язнів, що знаходяться у в'язницях РФ.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

Читайте також: Звідки Росія висилатиме українських дипломатів

"Під час засідання гуманітарної групи і на ТКГ в Мінську українська сторона висловила позицію про готовність передати РФ 23 росіян, що знаходяться в українських тюрмах за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності України, за злочини, пов‘язані з війною, в обмін на українських політв‘язнів, що утримуються в тюрмах РФ. Тепер ми очікуємо реакції і відповіді російської сторони на ці ініціативи", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Ірина Геращенко додала, що ключовими питаннями під час засідання ТКГ у Мінську була безпеки, щоденне порушення російською стороною Великоднього перемир'я, новий етап звільнення заручників, реконструкція мосту в Станиці Луганській.

Наступна зустріч в Мінську за два тижні. Дуже хочеться просунутися в питанні звільнення заручників,

– додала Геращенко.