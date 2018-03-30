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Звідти Росія висилатиме українських дипломатів

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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / Фото з відкритих джерел

13 українських депутатів, яких висилає Росія зі своєї території, працювали у посольстві в Москві, а також у консульстві в Ростові-на-Дону.

З ростовського консульства висилають п’ять дипломатів, ще вісім – з посольства у Москві. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, Ірина Геращенко.

"Росія, за традицією, діє підло і боляче. У відповідь на висилку 13 російських дипломатів, які займалися сумнівною діяльністю в Україні, вони висилають 13 наших діючих дипломатів, в основному з посольства в Москві, й п’ять – з нашого консульства в Ростові. Саме там відбуваються більшість судилищ над українськими політв‘язнями", – заявила Ірина Геращенко.

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Відтак, за словами Ірини Геращенко, на тих дипломатів, які залишаться працювати у Росії, випаде більше навантаження.

"На відміну від українських консулів, які присутні на всіх судилищах, добиваються відвідин в тюрмах, селять в себе вдома адвокатів і родини політв‘язнів і й часто допомагають навіть з харчуванням, російські консули «ихтамнетами» не переймаються. В російського військового Агєєва, про якого ридала ліберальна "НГ", росконсул був раз, в деяких з 20 засуджених росіян – жодного разу", – підсумувала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, Росія вдалася до висилки дипломатів зі своєї території як крок у відповідь на аналогічний вчинок решти країн. Загалом 30 держав та НАТО заявили про видворення російських дипломатів через причетність Росії до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Видворення російських дипломатів Ірина Геращенко Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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