Откуда Россия будет высылать украинских дипломатов

13 украинских депутатов, которых высылает Россия со своей территории, работали в посольстве в Москве, а также в консульстве в Ростове-на-Дону.

Из ростовского представительства высылают пять дипломатов, еще восемь – из посольства в Москве. Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады, Ирина Геращенко.

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и пять – в нашем консульстве в Ростове. Там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", – заявила Ирина Геращенко.

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Поэтому, по словам Ирины Геращенко, на тех дипломатов, которые останутся работать в России, выпадет большая нагрузка.

"В отличие от украинских консулов, которые присутствуют на всех судилищах, добиваются посещения в тюрьмах, селят у себя дома адвокатов и семьи политзаключенных и часто помогают даже с питанием, российские консулы "ихтамнетами"не занимаются. У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная "НГ", росконсул был раз, у некоторых из 20 осужденных россиян – ни разу", – подытожила Ирина Геращенко.

Напомним, Россия прибегла к высылке дипломатов со своей территории в качестве ответного шага на аналогичный поступок остальных стран. Всего 30 государств и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов из-за причастности России к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.