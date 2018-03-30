23:16
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C -1°C
  • суббота
    8°C 2°C
  • воскресенье
    13°C 5°C
  • понедельник
    7°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Метаморфозы регионалов. Волшебный пендель
Вєсті.UA
20:59, сегодня
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Откуда Россия будет высылать украинских дипломатов

24 Читати новину українською
Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / Фото з відкритих джерел

13 украинских депутатов, которых высылает Россия со своей территории, работали в посольстве в Москве, а также в консульстве в Ростове-на-Дону.

Из ростовского представительства высылают пять дипломатов, еще восемь – из посольства в Москве. Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады, Ирина Геращенко.

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и пять – в нашем консульстве в Ростове. Там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", – заявила Ирина Геращенко.

Читайте также: Россия выдворяет иностранных дипломатов: перечень стран

Поэтому, по словам Ирины Геращенко, на тех дипломатов, которые останутся работать в России, выпадет большая нагрузка.

"В отличие от украинских консулов, которые присутствуют на всех судилищах, добиваются посещения в тюрьмах, селят у себя дома адвокатов и семьи политзаключенных и часто помогают даже с питанием, российские консулы "ихтамнетами"не занимаются. У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная "НГ", росконсул был раз, у некоторых из 20 осужденных россиян – ни разу", – подытожила Ирина Геращенко.

Напомним, Россия прибегла к высылке дипломатов со своей территории в качестве ответного шага на аналогичный поступок остальных стран. Всего 30 государств и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов из-за причастности России к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Ирина Геращенко Высылка российских дипломатов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук