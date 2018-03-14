22:04
14 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
2°C -1°C
  • четверг
    3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
23:01, 13 марта
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, сегодня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

Украина готова разорвать договор о дружбе с Россией, – МИД

809 Читати новину українською
Украина готова разорвать договор о дружбе с РФ
Украина готова разорвать договор о дружбе с РФ

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложение и анализ о приостановлении или денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Кроме того, в МИД проводят анализ соглашений в рамках СНГ.

Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Относительно договора: МИД Украины подготовил предложения и анализ касательно возможной полного или частичного прекращения договора или денонсации. Мы подготовили различные опции. Окончательное решение будет приниматься президентом", – рассказала Марьяна Беца.

Читайте также: Биатлон и не только: какие соревнования в России пропустят украинцы

По ее словам, на данный момент внешнеполитическое ведомство также подготовило предложения относительно выхода из СНГ.

"Украина имеет цель выйти из СНГ, окончательное решение еще не принято. Нам необходимо понять, какие соглашения важны для наших граждан, и мы продолжаем этот анализ", – пояснила пресс-секретарь МИД.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Украина – Россия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук