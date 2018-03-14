Украина готова разорвать договор о дружбе с Россией, – МИД

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложение и анализ о приостановлении или денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Кроме того, в МИД проводят анализ соглашений в рамках СНГ.

Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Относительно договора: МИД Украины подготовил предложения и анализ касательно возможной полного или частичного прекращения договора или денонсации. Мы подготовили различные опции. Окончательное решение будет приниматься президентом", – рассказала Марьяна Беца.

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По ее словам, на данный момент внешнеполитическое ведомство также подготовило предложения относительно выхода из СНГ.

"Украина имеет цель выйти из СНГ, окончательное решение еще не принято. Нам необходимо понять, какие соглашения важны для наших граждан, и мы продолжаем этот анализ", – пояснила пресс-секретарь МИД.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).



Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.