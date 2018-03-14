Україна готова розірвати договір про дружбу з Росією, – МЗС

Міністерство закордонних справ України підготувало пропозиції та аналіз щодо призупинення або денонсації договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Російською Федерацією. Окрім того, в МЗС проводять аналіз угод в рамках СНД.

Про це заявила речниця МЗС Мар’яна Беца в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Щодо договору: МЗС України підготувало пропозиції та аналіз щодо можливої повної або часткової припинення договору або денонсацію. Ми підготували різні опції. Остаточне рішення буде прийматися президентом", – розповіла Мар’яна Беца.

Читайте також: Біатлон і не тільки: які змагання в Росії пропустять українці

За її словами, на даний момент зовнішньополітичне відомство підготувало також пропозиції щодо виходу з СНД.

"Україна має на меті вийти з СНД, остаточне рішення ще не прийнято. Нам необхідно зрозуміти, які угоди важливі для наших громадян, і ми продовжуємо цей аналіз", – пояснила речниця МЗС.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією був підписаний 31 травня 1997 року строком на 10 років (з наступною автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Верховна Рада ратифікувала договір 14 січня 1998 року, Держдума – 25 грудня 1998 року. Договір набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами).



Згідно з Угодою про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ і Україною, закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємної зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного.