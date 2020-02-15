Украина, Грузия и Молдова вместе попросили у Евросоюза больше денег
Министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии подписали совместное обращение к Европейской комиссии. В нем они подчеркивают важность надлежащего финансирования программы "Восточного партнерства" в рамках финансовой перспективы Евросоюза в 2021-2027 годах.
Встреча глав министерств и подписание совместного обращения произошло на полях Мюнхенской конференции, сообщает МИД Украины.
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Главы внешнеполитических ведомств призвали партнеров ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на последующие 7 лет учесть масштабы и амбициозность реформ, которые осуществляются или запланированы Украиной, Грузией и Молдовой в процессе европейской интеграции.
В этом направлении министры подчеркнули важность предусмотреть увеличение финансовой помощи на нужды государств-участниц "Восточного партнерства», которая будет отвечать их европейским обязательствам и приоритетам в отношениях с Евросоюзом.
Совместное обращение министров является очередным свидетельством единства подходов Украины, Грузии и Молдовы к вопросу будущего развития "Восточного партнерства",
– пояснили в МИД.
Что известно о "Восточном партнерстве" ЕС?
"Восточное партнерство" – политическая стратегия Евросоюза, которая имеет намерения укрепления отношений с восточными соседями и партнерства с ними.
Изначально инициатива предполагала участие в ней 6 стран Восточной Европы – Украины, Молдовы, Грузии, а также Беларуси, Азербайджана и Армении.