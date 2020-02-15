Україна, Грузія та Молдова разом попросили в Євросоюзу більше грошей

Міністри закордонних справ України, Молдови і Грузії підписали спільне звернення до Європейської комісії. У ньому вони наголошують на важливості належного фінансування програми "Східного партнерства" у межах фінансової перспективи Євросоюзу у 2021-2027 роках.

Зустріч глав міністерств та підписання спільного звернення відбулося на полях Мюнхенської конференції, повідомляє МЗС України.

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Глави зовнішньополітичних відомств партнерів закликали ЄС у межах стратегічного бюджетного планування на наступні 7 років врахувати масштаби і амбітність реформ, які здійснюються або заплановані Україною, Грузією і Молдовою у процесі європейської інтеграції.

У цьому напрямі міністри наголосили на важливості передбачити збільшення фінансової допомоги на потреби держав-учасниць "Східного партнерства»", яка відповідатиме їхнім європейським зобов'язанням та пріоритетам у відносинах з Євросоюзом.

Спільне звернення міністрів є черговим свідченням єдності підходів України, Грузії і Молдови до питання майбутнього розвитку "Східного партнерства",

– пояснили в МЗС.

Що відомо про "Східне партнерство" ЄС?"Східне партнерство" – політична стратегія Євросоюзу, яка має намір зміцнення відносин зі східними сусідами та партнерства з ними.



Від самого початку ініціатива передбачала участь у ній 6 країн Східної Європи – України, Молдови, Грузії, а також Білорусі, Азербайджану та Вірменії.