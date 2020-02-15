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      Україна, Грузія та Молдова разом попросили в Євросоюзу більше грошей

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      Країни "Східного партнерства" просять, щоб у наступному бюджеті ЄС виділив їм більше грошей / parliament.ge

      Міністри закордонних справ України, Молдови і Грузії підписали спільне звернення до Європейської комісії. У ньому вони наголошують на важливості належного фінансування програми "Східного партнерства" у межах фінансової перспективи Євросоюзу у 2021-2027 роках.

      Зустріч глав міністерств та підписання спільного звернення відбулося на полях Мюнхенської конференції, повідомляє МЗС України.

      Цікаво: МЗС України засудило план, який підписали дипломати на Мюнхенській конференції

      Глави зовнішньополітичних відомств партнерів закликали ЄС у межах стратегічного бюджетного планування на наступні 7 років врахувати масштаби і амбітність реформ, які здійснюються або заплановані Україною, Грузією і Молдовою у процесі європейської інтеграції.

      У цьому напрямі міністри наголосили на важливості передбачити збільшення фінансової допомоги на потреби держав-учасниць "Східного партнерства»", яка відповідатиме їхнім європейським зобов'язанням та пріоритетам у відносинах з Євросоюзом.

      Спільне звернення міністрів є черговим свідченням єдності підходів України, Грузії і Молдови до питання майбутнього розвитку "Східного партнерства",
      – пояснили в МЗС.

      Що відомо про "Східне партнерство" ЄС?"Східне партнерство" – політична стратегія Євросоюзу, яка має намір зміцнення відносин зі східними сусідами та партнерства з ними.

      Від самого початку ініціатива передбачала участь у ній 6 країн Східної Європи – України, Молдови, Грузії, а також Білорусі, Азербайджану та Вірменії.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: МЗС України Євросоюз Молдова Новини Грузії Новини України Новини політики
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