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      Украина хочет, чтобы министерства и Рада были представлены в минском процессе

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      Олексій Резніков знову представлятиме Україну у ТКГ, тепер як міністр
      Олексій Резніков знову представлятиме Україну у ТКГ, тепер як міністр / kyivcity.gov.ua

      Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что в провластной команде хотят, чтобы профильные министерства и народные депутаты имели своих представителей в трехсторонней контактной группе в Минске.

      Наприклад, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков стане заступником голови української делегації Леоніда Кучми. Про це Андрій Єрмак заявив під час онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council.

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      Сьогодні дуже важливо дати мінському процесу нового імпульсу, і Україна це робить. Відтак ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій в Мінську у тристоронній контактній групі,
      – сказав голова ОПУ.

      Він підкреслив, що у плані представництва уряду у кожній ТКГ будуть представники відповідних міністерств на рівні не нижче ніж заступник міністра.

      "Також додаємо представників парламенту. Так, кілька керівників профільних комітетів також будуть залучені до цієї роботи", – пояснив Андрій Єрмак.

      Що відомо про роботу ТКГ у Мінську?Мінський протокол – миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який проходить у Мінську. Він триває ще з 2014 року, коли були підписані перші домовленості так званий "Мінськ-1".

      Усі переговори відбуваються за участі представників тристороннього контактної групи – України, Росії і ОБСЄ.

      На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Офіс Президента Андрей Ермак Алексей Резников Леонид Кучма Минские договоренности Новости политики Новости Украины
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