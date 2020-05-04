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      Україна хоче, щоб міністерства і Рада були представлені у мінському процесі

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      Олексій Резніков знову представлятиме Україну у ТКГ, тепер як міністр
      Олексій Резніков знову представлятиме Україну у ТКГ, тепер як міністр / kyivcity.gov.ua

      Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що у владній команді хочуть, аби профільні міністерства та народні депутати мали своїх представників у тристоронній контактній групі у Мінську.

      Наприклад, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков стане заступником голови української делегації Леоніда Кучми. Про це Андрій Єрмак заявив під час онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council.

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      Сьогодні дуже важливо дати мінському процесу нового імпульсу, і Україна це робить. Відтак ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій в Мінську у тристоронній контактній групі,
      – сказав голова ОПУ.

      Він підкреслив, що у плані представництва уряду у кожній ТКГ будуть представники відповідних міністерств на рівні не нижче ніж заступник міністра.

      "Також додаємо представників парламенту. Так, кілька керівників профільних комітетів також будуть залучені до цієї роботи", – пояснив Андрій Єрмак.

      Що відомо про роботу ТКГ у Мінську?Мінський протокол – миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який проходить у Мінську. Він триває ще з 2014 року, коли були підписані перші домовленості так званий "Мінськ-1".

      Усі переговори відбуваються за участі представників тристороннього контактної групи – України, Росії і ОБСЄ.

      На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Офіс Президента Андрій Єрмак Олексій Резніков Леонід Кучма Мінські домовленості Новини України Новини політики
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