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      Украина хочет получить статус партнера НАТО с расширенными возможностями: что это означает

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      Украинская делегация в Брюсселе обсуждала национальную программу сотрудничества с НАТО / фото: Міноборони

      Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Дмитрием Кулебой приняла участие в подготовительных заседаниях в формате Украина-НАТО в Брюсселе. Главной темой обсуждений под председательством Йенса Столтенберга было выполнение национальной годовой программы на 2019 год и подготовка аналогичной на 2020 год.

      В ходе визита в бельгийской столице члены украинской делегации провели ряд двусторонних встреч с руководством НАТО, сообщает Министерство обороны Украины.

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      В частности, украинская делегация провела встречи с:

      • Джоном Манзой – заместителем генсека НАТО по операции доктором;
      • Антонио Миссироли – заместителем генсека по новым вызовам безопасности;
      • Таджаном Илдемом – заместителем по публичной дипломатии;
      • Патриком Тернером – заместителем генсека Альянса по вопросам оборонной политики и планирования;
      • Беттиной Каденбах – заместителем генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности.

      Участники заседания обсудили критически важные сферы, которые требуют особого внимания и помощи со стороны Альянса в комплексном пакете помощи, который будет обновлен в рамках новой политики партнерства "одна страна – один план".

      "Одна страна – один план": что это?
      "Одна страна – один план" – новый формат сотрудничества НАТО со странами-партнерами. Он призван оптимизировать и усовершенствовать такое сотрудничество, поскольку к каждому партнеру Альянс будет иметь персональный подход. Именно Украина стала первым государством, нарабатывающим такой опыт.

      Заместитель министра обороны Украины Алина Фролова рассказала, что в ходе встреч в Брюсселе внимание партнеров Украины было сосредоточено на необходимости получения нашим государством статуса партнера с расширенными возможностями. Это должно способствовать повышению совместимости подразделений Вооруженных сил Украины и Североатлантического альянса.

      Программы партнерства НАТО: коротко

      Североатлантический альянс имеет несколько программ партнерства для различных стран. С некоторыми государствами продолжается ускоренный диалог относительно членства в НАТО (Украина, Грузия), а с теми, кто не имеет намерения присоединиться к Альянсу, действует план " партнерства ради мира" (Россия, Беларусь, Швейцария и др).

      История партнерства НАТО и Украины продолжается с 2002 года. Индивидуальный план предусматривает союзнические взаимоотношения и военное партнерство. Страны, имеющие индивидуальный план партнерства, считаются основными партнерами Альянса.

      Украинская делегация в Брюсселе: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Міністерство оборони України Новости Украины Новости политики Генсек НАТО НАТО Дмитрий Кулеба
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