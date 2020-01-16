Украина хочет получить статус партнера НАТО с расширенными возможностями: что это означает

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Дмитрием Кулебой приняла участие в подготовительных заседаниях в формате Украина-НАТО в Брюсселе. Главной темой обсуждений под председательством Йенса Столтенберга было выполнение национальной годовой программы на 2019 год и подготовка аналогичной на 2020 год.

В ходе визита в бельгийской столице члены украинской делегации провели ряд двусторонних встреч с руководством НАТО, сообщает Министерство обороны Украины.

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В частности, украинская делегация провела встречи с:

Джоном Манзой – заместителем генсека НАТО по операции доктором;

Антонио Миссироли – заместителем генсека по новым вызовам безопасности;

Таджаном Илдемом – заместителем по публичной дипломатии;

Патриком Тернером – заместителем генсека Альянса по вопросам оборонной политики и планирования;

Беттиной Каденбах – заместителем генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности.

Участники заседания обсудили критически важные сферы, которые требуют особого внимания и помощи со стороны Альянса в комплексном пакете помощи, который будет обновлен в рамках новой политики партнерства "одна страна – один план".

"Одна страна – один план": что это?

"Одна страна – один план" – новый формат сотрудничества НАТО со странами-партнерами. Он призван оптимизировать и усовершенствовать такое сотрудничество, поскольку к каждому партнеру Альянс будет иметь персональный подход. Именно Украина стала первым государством, нарабатывающим такой опыт.

Заместитель министра обороны Украины Алина Фролова рассказала, что в ходе встреч в Брюсселе внимание партнеров Украины было сосредоточено на необходимости получения нашим государством статуса партнера с расширенными возможностями. Это должно способствовать повышению совместимости подразделений Вооруженных сил Украины и Североатлантического альянса.

Программы партнерства НАТО: коротко

Североатлантический альянс имеет несколько программ партнерства для различных стран. С некоторыми государствами продолжается ускоренный диалог относительно членства в НАТО (Украина, Грузия), а с теми, кто не имеет намерения присоединиться к Альянсу, действует план " партнерства ради мира" (Россия, Беларусь, Швейцария и др).

История партнерства НАТО и Украины продолжается с 2002 года. Индивидуальный план предусматривает союзнические взаимоотношения и военное партнерство. Страны, имеющие индивидуальный план партнерства, считаются основными партнерами Альянса.

Украинская делегация в Брюсселе: смотрите фото