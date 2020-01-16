Україна хоче отримати статус партнера НАТО з розширеними можливостями: що це означає

Українська делегація на чолі з віцепрем'єр-міністром Дмитром Кулебою взяла участь у підготовчих засіданнях у форматі Україна – НАТО у Брюсселі. Головною темою обговорень під головуванням Єнса Столтенберга було виконання національної річної програми на 2019 рік та підготовка аналогічної на 2020 рік.

У ході візиту до бельгійської столиці члени української делегації провели низку двосторонніх зустрічей з керівництвом НАТО, повідомляє Міністерство оборони України.

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Зокрема, українська делегація провела зустрічі з:

Джоном Манзою – заступником генсека НАТО з операції доктором;

Антоніо Міссіролі – заступником генсека з нових викликів безпеці;

Таджаном Ілдемом – заступником з публічної дипломатії;

Патріком Тернером – заступником генсека Альянсу з питань оборонної політики та планування;

Беттіною Каденбах – заступницею генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки.

Учасники засідання обговорили критично важливі сфери, які потребують особливої уваги та допомоги з боку Альянсу у комплексному пакеті допомоги, який буде оновлено у межах нової політики партнерства "одна країна – один план".

"Одна країна – один план": що це?"Одна країна – один план" – новий формат співробітництва НАТО з країнами-партнерами. Він покликаний оптимізувати та вдосконалити таку співпрацю, позаяк до кожного партнера Альянс матиме персональний підхід. Саме Україна стала першою державою, що напрацьовує такий досвід.

Заступниця міністра оборони України Аліна Фролова розповіла, що у ході зустрічей у Брюсселі увагу партнерів України було зосереджено на необхідності отримання нашою державою статусу партнера з розширеними можливостями. Це повинно сприяти підвищенню сумісності підрозділів Збройних сил України та Північноатлантичного альянсу.

Програми партнерства НАТО: коротко

Північноатлантичний альянс має декілька програм партнерства для різних країн. З деякими державами триває прискорений діалог щодо членства у НАТО (Україна, Грузія), а з тими, хто не має наміру приєднатися до Альянсу, діє план партнерства заради миру (Росія, Білорусь, Швейцарія тощо).

Історія партнерства НАТО та України триває з 2002 року. Індивідуальний план передбачає союзницькі взаємини та військове партнерство. Країни, які мають індивідуальний план партнерства, вважаються основними партнерами Альянсу.

Українська делегація у Брюсселі: дивіться фото