Украина и Израиль договорились о Соглашениях о свободной торговле

Министр иностранных дел Павел Климкин согласовал с руководством Израиля готовность Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"В Иерусалиме состоялось 11 заседание Совместной Украинско-Израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества под сопредседательством Министра иностранных дел Украины Павла Климкина и Министра по вопросам охраны окружающей среды, министра по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэва Элькина", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в ходе заседания стороны обсудили ряд вопросов совместной заинтересованности, в частности в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма.

Министр Климкин встретился с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ. Были обсуждены, в частности вопросы создания Единой Поместной Православной Украинской Церкви,

– добавили в ведомстве.