Украина и США начали совместный проект в сфере ядерной энергетики
Украина и Соединенные штаты Америки начали важный совместный проект в сфере образования и исследований в области современной ядерной науки и инженерии.
В частности, страны будут обмениваться знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома.
Важно! В Украине построят завод по производству ядерного топлива
Также в рамках конференции в США посольство Украины представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру". Ее можно увидеть в одном из ведущих учебных заведений США – университете Джорджа Вашингтона.
Посол Украины Валерий Чалый отметил, что сегодня Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов.
Отметим, что 2 августа официально завершился срок действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между Соединенными Штатами и Россией. Этому предшествовали длительные ракетные споры, предупреждения со стороны НАТО и опасения европейских стран.
Зато министр обороны США Марк Эспер озвучил позицию Вашингтона относительно размещения новых американских ракет наземного базирования в Азии после того, как перестал действовать договор с Россией о запрете таких ракет.
Выбор редакции
-
Они отдали жизнь за Украину: какими на самом деле были погибшие возле Павлополя морпехисегодня , 01:20
-
Дело "Роттердам+": суд отправил за решетку одного из фигурантов дела9 августа , 22:35
-
Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ9 августа , 22:24