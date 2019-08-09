Украина и США начали совместный проект в сфере ядерной энергетики

Украина и Соединенные штаты Америки начали важный совместный проект в сфере образования и исследований в области современной ядерной науки и инженерии.

В частности, страны будут обмениваться знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома.

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Также в рамках конференции в США посольство Украины представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру". Ее можно увидеть в одном из ведущих учебных заведений США – университете Джорджа Вашингтона.

Посол Украины Валерий Чалый отметил, что сегодня Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов.

Отметим, что 2 августа официально завершился срок действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между Соединенными Штатами и Россией. Этому предшествовали длительные ракетные споры, предупреждения со стороны НАТО и опасения европейских стран.

Зато министр обороны США Марк Эспер озвучил позицию Вашингтона относительно размещения новых американских ракет наземного базирования в Азии после того, как перестал действовать договор с Россией о запрете таких ракет.



Страны, которые имеют ядерное оружие