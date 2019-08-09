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      Україна та США почали спільний проект в сфері ядерної енергетики

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      Конференція з нагоди започаткування проекту щодо ядерної енергетики
      Конференція з нагоди започаткування проекту щодо ядерної енергетики / Фото з прес-служби Посольства України в США

      Україна і Сполучені штати Америки розпочали важливий спільний проект в сфері освіти і досліджень у галузі сучасної ядерної науки та інженерії.

      Зокрема, країни обмінюватимуться знаннями і технологіями для безпечного і ефективного використання мирного атома.

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      Також у рамках конференції в США посольство України представило виставку "50 винаходів, які Україна подарувала світові". Її можна побачити в одному з провідних навчальних закладів США – університеті Джорджа Вашингтона.

      Посол України Валерій Чалий зазначив, що сьогодні Україна має великий потенціал і потужних фахівців в ядерній сфері, готових застосовувати свої вміння для реалізації спільних з американськими партнерами проектів.

      Зазначимо, що 2 серпня офіційно завершився термін дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією. Цьому передували тривалі ракетні суперечки, попереджання з боку НАТО та побоювання європейських країн.

      Натомість міністр оборони США Марк Еспер озвучив позицію Вашингтону щодо розміщення новихамериканських ракет наземного базування в Азії після того, як перестав діяти договір із Росією про заборону таких ракет.

      ядерна зброя
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Ядерна безпека Ядерна енергетика Зброя
      Джерело: 24 канал
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