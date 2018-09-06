Украина и Турция совместно будут патрулировать Черное море: фото

В четверг, 6 сентября, министр внутренних дел Арсен Аваков и командующий береговой охраны Турции Ахмет Кендир договорились о совместном патрулировании Черного моря.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций МВД Украины.

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С командующим Береговой охраны Турции Ахметом Кендиром проводим серьезные консультации и работу по совместным действиям с нашими пограничниками: механизмы мониторинга и оперативного реагирования, совместные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море,

– отметил Арсен Аваков.

Министр внутренних дел подчеркнул, что сейчас ведутся наработки по формату совместных действий Береговой охраны Турции и украинских пограничников. Обсуждены механизмы мониторинга пространства и совместного принятия решений по тем или иным ситуациям.

Аваков осмотрел пункт береговой охраны Турции и отметил, что Украина также должна работать над созданием подобной модели.

"Вынужден признать, что мы должны равняться на турецкую модель береговой охраны. Мы должны стремиться к такому материальному оснащению", – сказал он.

В сентябре планируется провести встречи украинских и турецких коллег, которые пройдут в Киеве и Одессе. По словам Арсена Авакова, в каждой службы – пограничников и миграционной – будет свой формат взаимодействия.