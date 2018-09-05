Украина выиграла тендер на ремонт турецких вертолетов

Украина выиграла тендер на ремонт и модернизацию 17-ти вертолетов МИ-17 турецкой жандармерии. Его стоимость – 40 млн долларов.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в своем Twitter.

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Отмечается, что обслуживать турецкие вертолеты будет компания "Мотор-Сич" и ремонтный завод в Конотопе (Сумская область).

Мы имеем уникальную компетенцию в сфере авиаремонта. Сотрудничество с Турцией – это наша стратегия,

– написал Аваков в Twitter.