Украина выиграла тендер на ремонт турецких вертолетов
Украина выиграла тендер на ремонт и модернизацию 17-ти вертолетов МИ-17 турецкой жандармерии. Его стоимость – 40 млн долларов.
Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в своем Twitter.
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Отмечается, что обслуживать турецкие вертолеты будет компания "Мотор-Сич" и ремонтный завод в Конотопе (Сумская область).
Мы имеем уникальную компетенцию в сфере авиаремонта. Сотрудничество с Турцией – это наша стратегия,
– написал Аваков в Twitter.
Источник: 24 Канал
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