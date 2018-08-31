Посольство США передало украинским спецназовцам новые автомобили
Спецподразделение МВД КОРД получило 11 служебных автомобилей от Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.
Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Twitter.
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Спасибо нашим надежным партнерам и добрым друзьям – Посольству США – за новые специальные автомобили для КОРД! 11 микроавтобусов Ford помогут обеспечить быструю и эффективную работу в сложных ситуациях!
– написал Аваков.
Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов раскритиковал действия России в отношении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Также они обвинили Кремль в нарушении международного права.
Какое основное назначение спецподразделения КОРД?
Подразделение Национальной полиции КОРД создано для решения чрезвычайных ситуаций, уровень которых превышает возможности сил оперативного реагирования или оперативно-розыскных подразделений. Начало действовать в марте 2016 года. В случае необходимости, спецназовцы КОРД могут принимать участие в спецоперациях по обезвреживанию опасных преступников, освобождению заложников и осуществлению силовой поддержки других подразделений полиции, а также участвовать в антитеррористических операциях под эгидой СБУ.