В сервисных центрах МВД начнут регистрировать оружие: известно, когда

В сервисных центрах МВД до конца 2018 года могут ввести предоставление услуг по регистрации оружия и сельскохозяйственной техники.

Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, сообщает "РБК-Украина".

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"До конца года при поддержке Министерства внутренних дел, я надеюсь, что мы добьемся и регистрации оружия, эти функции перейдут нам, как вид сервисной услуги", – сказал Криклий.

Он добавил, что до конца года в сервисных центрах МВД может появиться и услуга по регистрации сельскохозяйственной техники.

К слову, по состоянию на конец июля 2018 года у украинцев на руках было официально зарегистрировано почти миллион единиц огнестрельного оружия.