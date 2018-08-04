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В каких случаях обычный украинец имеет право застрелить нападавшего: объяснение юриста

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В каких случаях в Украине можно застрелить нападавшего
В каких случаях в Украине можно застрелить нападавшего / Фото из свободных источников

Согласно украинскому законодательству, человек может применить оружие для самообороны, если нападавшие посягают на его права и законные интересы.

Об этом рассказал управляющий партнер юридической фирмы Назар Мартынюк, сообщает львовская газета "Экспресс".

"В Уголовном кодексе есть статья 36. В ней говорится о необходимой обороне. Если говорится о противоправном посягательстве на ваши права или охраняемые законом интересы, вы можете принять надлежащие и достаточные меры, чтобы предотвратить противоправное посягательство, проще говоря, прекратить нападение", – рассказал юрист.

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Но при этом указано, что необходимой обороной признаются действия, при которых не было допущено превышения ее пределов. А были ли превышены эти пределы – оценивает следствие и суд в каждом конкретном случае,
– объяснил Мартынюк.

Знаковой стала принятое в апреле 2018 года постановление Верховного Суда Украины относительно применения оружия с целью защиты. В постановлении написано, что нет пределов необходимой обороны, когда говорится о нападении вооруженного человека, нападение группы лиц или противоправное проникновение в жилье или другое помещение – вплоть до лишения жизни того, кто совершает такие действия.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Законодательство Оружие
Источник: 24 Канал
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