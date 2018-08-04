В каких случаях обычный украинец имеет право застрелить нападавшего: объяснение юриста

Согласно украинскому законодательству, человек может применить оружие для самообороны, если нападавшие посягают на его права и законные интересы.

Об этом рассказал управляющий партнер юридической фирмы Назар Мартынюк, сообщает львовская газета "Экспресс".

"В Уголовном кодексе есть статья 36. В ней говорится о необходимой обороне. Если говорится о противоправном посягательстве на ваши права или охраняемые законом интересы, вы можете принять надлежащие и достаточные меры, чтобы предотвратить противоправное посягательство, проще говоря, прекратить нападение", – рассказал юрист.

Читайте также: Сколько оружия имеют на руках украинцы: официальные и реальные данные сильно отличаются

Но при этом указано, что необходимой обороной признаются действия, при которых не было допущено превышения ее пределов. А были ли превышены эти пределы – оценивает следствие и суд в каждом конкретном случае,

– объяснил Мартынюк.

Знаковой стала принятое в апреле 2018 года постановление Верховного Суда Украины относительно применения оружия с целью защиты. В постановлении написано, что нет пределов необходимой обороны, когда говорится о нападении вооруженного человека, нападение группы лиц или противоправное проникновение в жилье или другое помещение – вплоть до лишения жизни того, кто совершает такие действия.