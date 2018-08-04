У яких випадках звичайний українець має право застрелити нападника: пояснення юриста

Згідно з українським законодавством, людина може застосувати зброю для самооборони, якщо нападники посягають на її права та законні інтереси.

По це розповів керуючий партнер юридичної фірми Назар Мартинюк, повідомляє львівська газета "Експрес".

"У Кримінальному кодексі є стаття 36. У ній мовиться про необхідну оборону. Якщо мовиться про протиправне зазіхання на ваші права чи охоронювані законом інтереси, ви можете вжити належних і достатніх заходів, щоб відвернути протиправне зазіхання, простіше кажучи, припинити напад", – розповів юрист.

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Але при цьому вказано, що необхідною обороною визнаються дії, за яких не було допущено перевищення її меж. А чи було перевищено ці межі – оцінювали слідство та суд у кожному конкретному випадку,

– пояснив Мартинюк.

Знаковою стала ухвалена у квітні 2018 року постанова Верховного Суду України щодо застосування зброї з метою захисту. У постанові написано, що немає меж необхідної оборони, коли мовиться про напад озброєної людини, напад групи осіб або протиправне проникнення в житло чи інше приміщення – аж до позбавлення життя того, хто вчиняє такі дії.