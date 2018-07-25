Скільки зброї мають на руках українці: офіційні та реальні дані дуже відрізняються

За даними Нацполіції, на сьогодні в українців на руках офіційно зареєстровано близько 1 мільйона одиниць вогнепальної зброї. Також відомо, що українці щорічно купують 70-100 тисяч одиниці зброї.

Про це мовиться в матеріалі "РБК-Україна".

За інформацією правоохоронців, тенденція до зростання кількості довгоствольної зброї спостерігалася ще в 2013 році, коли в Україні зареєстрували близько 830 тисяч одиниць. Вже за 3 роки ця цифра перевищила 920 тисяч одиниць зброї. А в 2018 році офіційна статистика – більше 890 тисяч одиниць зброї.

Читайте також: В Україні розпочали виробництво боєприпасів за стандартами НАТО

Глава наглядової ради "Української асоціації власників зброї" (УАВЗ) Георгій Учайкін пояснив, що головною мотивацією при купівлі зброї є необхідність мати інструмент самозахисту.

"Люди, які купують зброю, психологічно готові до її застосування", – запевнив Учайкін.

У поліції також сповістили, що в останні роки кількість зброї на руках у населення не особливо зросла, а пов'язано це з падінням рівня злочинності. Так, у першому півріччі 2018року було зареєстровано близько 800 умисних вбивств. У 2014 році за цей період показник становив 1,4 тисячі убивств, у 2015 – 1,9 тисячі.

За підрахунками УАВЗ, українці щорічно купують 70-100 тисяч одиниці зброї. Проте дані поліції за кількістю зареєстрованої зброї можуть не збігатися з реальними показниками. Як вважає Учайкін, на руках у 1,5 мільйона осіб може перебувати до 2,5 мільйона одиниць зброї.

Видання зазначило, що це лише офіційні дані. Глава наглядової ради УАВЗ зазначає, що загалом на руках українців може перебувати до 5 мільйонів одиниць зброї.

Читайте також: Що таке нагородна зброя та хто має право її отримувати: коментар експерта

Водночас за даними американської аналітичної компанії Small Arms Survey, в Україні у 2017 році сумарно легальної та нелегальної зброї у населення було близько 4,4 мільйона одиниць.