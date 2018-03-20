Що таке нагородна зброя та хто має право її отримувати: коментар експерта

Видавати нагородну зброю, згідно із чинним законодавством має право лише Президент України і заслуги отримувача такого подарунку перед державою повинні бути дійсно вагомими.

Про це прямому ефірі 24 Каналу повідомив юрист Асоціації власників зброї Віталій Коломієць.

За чинним законодавством України нагородну зброю можуть отримати лише військовослужбовці та працівники органів внутрішніх справ. До слова, короткоствольну зброю вручати може лише Президент України як державну нагороду. Це стосується лише пістолетів "Форт-12" українського виробництва.

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Нагородження ж цивільних не відповідає ні Закону "Про дисциплінарний статут Збройних Сил", адже він поширюється лише на військовослужбовців, ні відповідному статуту органів внутрішніх справ. Для силовиків така нагорода одночасно заохоченння та стягнення.

Депутати ж придумали нагороджувати себе, свої друзів та бізнес-партнерів. Члени Асоціації власників зброї вважаю, що таке "нагородження" – нова корупційна схема, яку придумали високопосадовці. Адже наближені до вищих чинів отримують не "Форти", а закордонні Glock, який значно дорожчий,

– зазначив Коломієць.

Нагадаємо, у вівторок, 20 березня, Верховна Рада України проголосувала за закон, який забороняє народним депутатам приходити зі зброєю до будівлі парламенту. Свої голоси за віддали 263 народних обранці.