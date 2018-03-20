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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Як депутати намагаються самі собі заборонити носити зброю на роботу: відео з Ради

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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій доручив комітету терміново розглянути проект про заборону носіння зброї в парламенті. Цей документ дозволить Державній службі охорони обшукувати нардепів.

Не всі народні депутати згодні з тим, що УДО матиме право їх обшукувати, зазначила кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.

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Противники закону наголошують на тому, що є закон про недоторканність. Тож процедура обшуку має носити добровільний характер.

Однак, комітет підтримав ініціативу і рекомендує ухвалити законопроект проект про заборону носіння зброї в парламенті.

Є рішення комітету рекомендувати за основу та й в цілому. Хоча я думаю, що буде проголосовано виключно за основу, адже в цілому голосів, мені здається, не набереться,
– сказав нардеп Іван Вінник.

Запропонований законопроект у разі його прийняття буде стосуватись не тільки Верховної Ради, а й усіх державних установ, де є державна охорона (УДО). Там тільки представники УДО матимуть право носити з собою зброю. У всіх інших – посадовців, нардепів, українських громадян – такого права не буде.

Цікаво, що деякі народні депутати мають офіційні дозволи на вогнепальну зброю і цілком легально можуть ходити з нею, зокрема й у стінах парламенту. Так, представник "Народного фронту" Сергій Пашинський має нагородний пістолет "Glock". Його колега по фракції Ігор Котвіцький отримав від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова подарунок – 6 одиниць зброї. У 2014 році власником пістолета "Форт 17-03" став Михайло Ноняк. Юрій Тимошенко – нагороджений пістолетом "Форт 17", а Володимир Шкварилюк отримав від Авакова "Форт 17-03". "Свободівець" Олег Осуховський має "Форт 17-05". Андрій Левус з "Народного фронту" є власником пістолета "Форт 17-05". "БЮТівець" Андрій Сенченко легально володіє пістолетом "Glock 17". Андрій Парубій і Микола Княжицький також мають "Форт 17-05".

Теги: Новини України Верховна Рада Зброя Законопроект
Джерело: 24 Канал
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