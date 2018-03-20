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Что такое наградное оружие и кто имеет право его получать: комментарий эксперта

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Наградное оружие
Наградное оружие / Фото из открытых источников

Выдавать наградное оружие, согласно действующему законодательству имеет право только Президент Украины и заслуги получателя такого подарка перед государством должны быть действительно весомыми.

Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщил юрист Ассоциации владельцев оружия Виталий Коломиец.

По действующему законодательству Украины наградное оружие могут получить только военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел. К слову, короткоствольное оружие вручать может только Президент Украины как государственную награду. Это касается только пистолетов "Форт-12" украинского производства.

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Награждение же гражданских не отвечает ни Закону "О дисциплинарном уставе Вооруженных Сил", ведь он распространяется только на военнослужащих, ни соответствующему уставу органов внутренних дел. Для силовиков такая награда одновременно поощрение и взыскание.

Депутаты же придумали награждать себя, своих друзей и бизнес-партнеров. Члены Ассоциации владельцев оружия считаю, что такое "награждение" – новая коррупционная схема, которую придумали чиновники. Ведь приближенные к высшим чинам получают не "Форты", а зарубежные Glock, который значительно дороже,
– отметил Коломиец.

Напомним, во вторник, 20 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за закон, запрещающий народным депутатам приходить с оружием в здание парламента. Свои голоса за отдали 263 народных избранника.

Теги: Новости Украины Оружие Министерство внутренних дел Вооруженные Силы Украины Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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