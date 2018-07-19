В Україні розпочали виробництво боєприпасів за стандартами НАТО

Шосткинський завод "Імпульс" розпочав серійне виробництво боєприпасів для 40-міліметрового автоматичного гранатомету ПГОФ-40 за стандартами НАТО.

Про це йдеться на офіційному сайті "Укроборонпрому".

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Вперше в Україні, у співпраці із "Кузнею на Рибальському", було освоєно та розпочате серійне виробництво 40-мм боєприпасів для автоматичного гранатомету. Зараз "Імпульс" працює над тим, щоб збільшити об‘єми виробництва цих боєприпасів шляхом механізації виробництва та запровадженню нових інструментів,

– пояснив директор підприємства Євген Чернов.

За його словами, складання таких боєприпасів – це здебільшого ручна робота.

Зазначається, що ПГОФ-40 – граната осколково-фугасної дії з типорозміром 40 на 53 міліметри, що відповідає встановленому у НАТО стандарту боєприпасів до автоматичних гранатометів. У порівнянні із 30-міліметровими гранатами, які зараз використовуються у більшості автоматичних гранатометів, що стоять на озброєнні українського війська, 40-міліметрова граната, має більшу потужність та розліт осколків.

Окрім цього, завод освоює виробництво ВОГ-25В, які призначені для стрільби з підстовольних гранатометів для автоматів, що стоять на озброєнні силових структур України.

В Україні розпочали серійне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО: