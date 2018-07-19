В Украине начали производство боеприпасов по стандартам НАТО
Шосткинский завод "Импульс" начал серийное производство боеприпасов для 40-миллиметрового автоматического гранатомета ПГОФ-40 по стандартам НАТО.
Об этом говорится на официальном сайте "Укроборонпрома".
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Впервые в Украине, в сотрудничестве с "Кузней на Рыбальском", было освоено и начато серийное производство 40-мм боеприпасов для автоматического гранатомета. Сейчас "Импульс" работает над тем, чтобы увеличить объемы производства этих боеприпасов путем механизации производства и внедрению новых инструментов,
– пояснил директор предприятия Евгений Чернов.
По его словам, сборка таких боеприпасов – это в основном ручная работа.
Отмечается, что ПГОФ-40 – граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40 на 53 миллиметра, что соответствует установленному в НАТО стандарту боеприпасов к автоматическим гранатометам. В сравнении с 30-миллиметровыми гранатами, которые сейчас используются в большинстве автоматических гранатометов, стоящих на вооружении украинского войска, 40-миллиметровая граната, имеет большую мощность и разлет осколков.
Кроме этого, завод осваивает производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подстовольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении силовых структур Украины.
В Украине начали серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО: