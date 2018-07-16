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Миномет "Молот" отправили на дополнительную экспертизу

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Миномет "Молот", который взорвался на Ровенском полигоне, отправили на дополнительную экспертизу
Миномет "Молот", который взорвался на Ровенском полигоне, отправили на дополнительную экспертизу / Фото з відкритих джерел из открытых источников

Миномет М-15 "Молот", который взорвался на Ровненском полигоне, отправили на дополнительную экспертизу. Соответствующее поручение выдал министр обороны Степан Полторак.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте также: Эксперимент на Ровненском полигоне происходил с серьезными нарушениями, – эксперт

Сейчас образцы уже переданы в научно-исследовательскую лабораторию Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", где началось их исследование.

"Выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета", – говорится в сообщении министерства.

Напомним, что утром 6 июля во время учений на Ровненском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.

Выяснилось, что на Ровненском полигоне взорвался миномет "Молот", а пострадавшими и погибшими военными оказались бойцы 128 бригады из Закарпатья.

Главной версией взрыва миномета на Ровненском полигоне в Минобороны назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений.

Президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться во взрыве миномета на Ровненском полигоне и доложить ему о результатах расследования. Президент также запретил обучение с минометами Молот до момента завершения расследования.

В среду, 11 июля, на Ровненском полигоне в рамках следственного эксперимента взрывалось два молота. Во время первого эксперимента была мина, которая взрывалась в начале ствола, а во втором эксперименте  – двойной подзарядки.

Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Оружие Ровно
Источник: 24 Канал
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