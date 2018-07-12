В Минобороны назвали причину взрыва миномета на Ровненском полигоне

Следственный эксперимент на Ровненском полигоне показал, что разрыв миномета "Молот" произошел из-за двойного заряжания.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, передает Укринформ.

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"Вчера (10 июля, – ред.) мы провели дополнительно эксперимент с привлечением Киевского института судебных экспертиз, непосредственно прокуратуры – прокуратуры Западного региона, Военной службы правопорядка, представителей научно-исследовательских структур", – рассказал он.

По словам Павловского, во время эксперимента были сымитированы практически все события, которые могли произойти непосредственно во время выполнения задач

В ходе двойного заряжания миномета и стрельбы последствия разрушения ствола миномета были точно такие, как произошли в пятницу (6 июля 2018 – ред.) при двойном заряжании миномета,

– сказал Павловский.

Напомним, что утром 6 июля во время учений на Ровненском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.

Выяснилось, что на Ровненском полигоне взорвался миномет "Молот", а пострадавшими и погибшими военными оказались бойцы 128 бригады из Закарпатья.

Главной версией взрыва миномета на Ровненском полигоне в Минобороны назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений.

Президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться в взрыве миномета на Ровненском полигоне и доложить ему о результатах расследования. Президент также запретил учения с минометами Молот до момента завершения расследования.