У Міноборони назвали причину вибуху міномета на Рівненському полігоні

Слідчий експеримент на Рівненському полігоні показав, що розрив міномета "Молот" стався через подвійне заряджання.

Про це заявив заступник міністра оборони України Ігор Павловський на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, передає Укрінформ.

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"Вчора (10 липня, – ред.) ми провели додатково експеримент із залученням Київського інституту судових експертиз, безпосередньо прокуратури – прокуратури Західного регіону, Військової служби правопорядку, представників науково-дослідних структур", – розповів він.

За словами Павловського під час експерименту було зімітовано практично всі події, які могли статися безпосередньо під час виконання завдань

У ході подвійного заряджання міномета і стрільби наслідки руйнування ствола міномета були точно такі, як сталися у п’ятницю (6 липня 2018 – ред.) при подвійному заряджанні міномета,

– сказав Павловський.

Нагадаємо, що вранці 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.



З’ясувалося, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", а постраждалими та загиблими військовими виявилися бійці 128 бригади з Закарпаття.



Головною версією вибуху міномета на Рівненському полігоні у Міноборони назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань.



Президент України Петро Порошенко доручив розібратися у вибуху міномета на Рівненському полігоні і доповісти йому про результати розслідування. Президент також заборонив навчання з мінометами Молот до моменту завершення розслідування.