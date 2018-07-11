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Эксперимент на Ровненском полигоне проходил с серьезными нарушениями, – эксперт

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Ольга Решетилова.
Ольга Решетилова. / litera1.co.ua

В среду, 11 июля, на Ровненском полигоне в рамках следственного эксперимента взрывалось два "молота". Во время первого эксперимента была мина, которая взрывалась в начале ствола, а во втором эксперименте – двойное заряжание.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова.

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По ее словам, сами военные говорят, что не испытывался третий вариант, когда мина сдетонировала уже позже в канале ствола, возможно, она не вышла из него вследствие деформации.

Также взрывали старый советский миномет 2Б11 "Сани", который ранее был в эксплуатации до 2016 года в ВСУ. И как сказал прокурор во время брифинга, это было испытание не в рамках следственного эксперимента, а какое-то свое проводили Минобороны. При чем подрывалось примерно в том же месте и в том же радиусе. Интересно, что обломки от первых двух подрывов были собраны в течение двух часов и, как указывают военные, когда был настоящий разрыв, обломки собирали в течение целого дня,
– рассказала Решетилова.

Она сказала, что, во-первых, к чистоте этого эксперимента есть огромные вопросы. Во-вторых, каждый миномет имеет свою историю, то есть различные условия эксплуатации и хранения. Тот миномет, который взорвался, был уже перед этим на ремонте, а были ли эти стволы, которые разрывались сегодня в таких же условиях и на таких же обкатках, очевидно, что нет.

Этот эксперимент – это такая очень странная вещь, ведь он проводился с серьезными процессуальными нарушениями. Если мы говорим о следственном эксперименте, то он регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом и в статьи 240 конкретно прописано, кто может принимать участие в таких экспериментах, а именно стороны процесса, следователи и эксперты. Сегодня, как мы знаем, было очень много людей. Как мне рассказывали, после разрыва молота на место сразу пошли заместитель министра Павловский, командующий Оперативного командования "Запад" Павлюк и советник министра обороны Бирюков",
– добавила координатор "Медийной инициативы за права человека.

Напомним, утром 6 июля во время учений на Ровненском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения. Выяснилось, что на Ровненском полигоне взорвался миномет "Молот", а пострадавшими и погибшими военными оказались бойцы 128 бригады из Закарпатья.

Главной версией взрыва миномета на Ровненском полигоне в Минобороны назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений.

Президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться в взрыве миномета на Ровненском полигоне и доложить ему о результатах расследования. Президент также запретил обучения с минометами "Молот" до момента завершения расследования.

Теги: Новости Украины Взрыв Оружие Вооруженные Силы Украины Жертвы Ровно
Источник: 24 канал
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