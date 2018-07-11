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Експеримент на Рівненському полігоні відбувався зі серйозними порушеннями, – експерт

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Ольга Решетилова.
Ольга Решетилова. / litera1.co.ua

У середу, 11 липня, на Рівненському полігоні в рамках слідчого експерименту вибухало два молота. Під час першого експерименту була міна, яка вибухала на початку ствола, а у другому експерименті – подвійне заряджання.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова.

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За її словами, самі військові вказують, що не випробовувався третій варіант, коли міна здетонувала вже пізніше в каналі ствола, можливо, вона не вийшла з нього внаслідок деформації.

Також підривали старий радянський міномет 2Б11 "Сані", який раніше був на експлуатації до 2016 року в ЗСУ. І як сказав прокурор під час брифінгу, це було випробування не в рамках слідчого експерименту, а якийсь свій проводили Міноборони. При чому підривалося приблизно в тому самому місці і в тому ж радіусі. Цікаво, що уламки від перших двох підривів були зібрані продовж двох годин і як вказують військові, коли був справжній розрив, уламки збирали продовж цілого дня,
– розповіла Решетилова.

Вона сказала, що, по-перше, до чистоти цього експерименту є величезні питання. По-друге, кожен міномет має свою історію, тобто різні умови експлуатації і зберігання. Той міномет, який розірвався, був вже перед цим на ремонті, то чи були ці стволи, які розривалися сьогодні в таких самих умовах та на таких самих обкатках, очевидно, що ні.

Цей експеримент – це така дуже дивна річ, адже він проводився із серйозними процесуальними порушеннями. Якщо ми говоримо про слідчий експеримент, то він регламентується Кримінально-процесуальним кодексом і в статті 240 конкретно прописано, хто може брати участь в таких експериментах, а саме сторони процесу, слідчі та експерти. Сьогодні, як ми знаємо, було дуже багато людей. Як мені розповідали, після розриву молота на місце відразу пішли заступник міністра Павловський, командувач Оперативного командування "Захід" Павлюк і радник міністра оборони Бірюков",
– додала координаторка "Медійної ініціативи за права людини.

Нагадаємо, вранці 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень. З’ясувалося, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", а постраждалими та загиблими військовими виявилися бійці 128 бригади з Закарпаття.

Головною версією вибуху міномета на Рівненському полігоні у Міноборони назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

Президент України Петро Порошенко доручив розібратися у вибуху міномета на Рівненському полігоні і доповісти йому про результати розслідування. Президент також заборонив навчання з мінометами "Молот" до моменту завершення розслідування.

Теги: Збройні Сили України Вибух Новини України Зброя Жертви Рівне
Джерело: 24 канал
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