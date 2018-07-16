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Міномет "Молот" відправили на додаткову експертизу

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Міномет "Молот", який вибухнув на рівненському полігоні, відправили на додаткову експертизу
Міномет "Молот", який вибухнув на рівненському полігоні, відправили на додаткову експертизу / Фото з відкритих джерел

Міномет М-15 "Молот", який вибухнув на рівненському полігоні, відправили на додаткову експертизу. Відповідне доручення видав міністр оборони Степан Полторак.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

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Наразі зразки вже передані до науково-дослідної лабораторії Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", де розпочалося їх дослідження.

"Висновки за результатами експертизи допоможуть встановити об’єктивну причину вибуху міномету", – йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, що вранці 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.

З’ясувалося, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", а постраждалими та загиблими військовими виявилися бійці 128 бригади з Закарпаття.

Головною версією вибуху міномета на Рівненському полігоні у Міноборони назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

Президент України Петро Порошенко доручив розібратися у вибуху міномета на Рівненському полігоні і доповісти йому про результати розслідування. Президент також заборонив навчання з мінометами Молот до моменту завершення розслідування.

У середу, 11 липня, на Рівненському полігоні в рамках слідчого експерименту вибухало два молота. Під час першого експерименту була міна, яка вибухала на початку ствола, а у другому експерименті – подвійне заряджання.

Теги: Новини України Рівне Зброя Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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