Украина эвакуировала 35 граждан с зараженного коронавирусом лайнера Grand Princess

Продолжается эвакуация украинских граждан из разных уголков мира в связи с пандемией коронавируса. Так, 16 марта домой возвращаются 35 украинцев, которые были заблокированы на лайнере Grand Princess. Их из США забрали спецбортом, следующим в аэропорт "Борисполь".

Ранее с этого же круизного лайнера уже эвакуировали украинских граждан. О возвращении 2 человек глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отчитывался 12 марта. Теперь же во время брифинга он сообщил о судьбе еще 35 украинцев.

Ранее В Украину вернулись 2 граждан с изолированного из-за коронавируса лайнера Grand Princess

Сейчас мы, например, ожидаем посадку борта, который привезет группу украинцев, которых мы смогли эвакуировать в сотрудничестве с Соединенными Штатами с круизного лайнера Grand Princess. 35 граждан прилетят буквально с минуты на минуту, они должны сесть в "Борисполе",

– отметил он.

Отметим, что 15 марта Украина эвакуировала своих граждан из Италии. Речь идет о людях, которые пытались покинуть пораженную коронавирусом Италию на автобусах, однако их не пропустили словенские пограничники. Все вернувшиеся граждане, как утверждают в МИД, здоровы, им провели тесты на выявление коронавируса и они показали отрицательный результат.

Что известно о ситуации на Grand Princess?

Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого обнаружили 21 случай заражения коронавирусом, пришвартовался в порту города Окленд в штате Калифорния. С него уже сошло большинство пассажиров. Всем им провели необходимые обследование. На судне находились 49 украинцев: 47 членов экипажа и 2 пассажира, 37 из них удалось вернуть домой.



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