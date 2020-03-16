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      Україна евакуювала 35 громадян з ураженого коронавірусом лайнера Grand Princess

      - Читать новость на русском
      Пришвартований біля берегів США Grand Princess / Getty images

      Триває евакуація українських громадян із різних куточків світу у зв’язку із пандемією коронавірусу. Так, 16 березня додому повертаються 35 українців, що були заблоковані на лайнері Grand Princess. Їх зі США забрали спецбортом, який прямує до аеропорту "Бориспіль".

      Раніше з цього ж круїзного лайнера вже евакуйовували українських громадян. Про повернення 2 осіб глава МЗС України Дмитро Кулеба звітував 12 березня. Тепер же під час брифінгу він повідомив про долю ще 35 українців.

      Раніше В Україну повернулися 2 громадян з ізольованого через коронавірус лайнера Grand Princess

      Зараз ми, наприклад, очікуємо посадку борту, який привезе групу українців, яких ми змогли евакуювати у співпраці зі Сполученими Штатами з круїзного лайнера Grand Princess. 35 громадян прилетять буквально з хвилини на хвилину, вони повинні сісти в "Борисполі",
      – зауважив він.

      Зазначимо, що 15 березня Україна евакуювала своїх громадян з Італії. Йдеться про людей, які намагалися покинути уражену коронавірусом Італію на автобусах, проте їх не пропустили словенські прикордонники. Всі громадяни, що повернулися, як переконують у МЗС, здорові, їм провели тести на виявлення коронавірусу й вони показали негативний результат.

      Що відомо про ситуацію на Grand Princess?Круїзний лайнер Grand Princess, на борту якого виявили 21 випадок зараження коронавірусом, пришвартувався у порту міста Окленд у штаті Каліфорнія. З нього вже зійшла більшість пасажирів. Усім їм провели необхідні обстеження. На судні перебували 49 українців: 47 членів екіпажу та 2 пасажирів, 37 із них вдалося повернути додому.


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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Водний транспорт Микола Кулеба МЗС України Новини США
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