Україна евакуювала 35 громадян з ураженого коронавірусом лайнера Grand Princess

Триває евакуація українських громадян із різних куточків світу у зв’язку із пандемією коронавірусу. Так, 16 березня додому повертаються 35 українців, що були заблоковані на лайнері Grand Princess. Їх зі США забрали спецбортом, який прямує до аеропорту "Бориспіль".

Раніше з цього ж круїзного лайнера вже евакуйовували українських громадян. Про повернення 2 осіб глава МЗС України Дмитро Кулеба звітував 12 березня. Тепер же під час брифінгу він повідомив про долю ще 35 українців.

Раніше В Україну повернулися 2 громадян з ізольованого через коронавірус лайнера Grand Princess

Зараз ми, наприклад, очікуємо посадку борту, який привезе групу українців, яких ми змогли евакуювати у співпраці зі Сполученими Штатами з круїзного лайнера Grand Princess. 35 громадян прилетять буквально з хвилини на хвилину, вони повинні сісти в "Борисполі",

– зауважив він.

Зазначимо, що 15 березня Україна евакуювала своїх громадян з Італії. Йдеться про людей, які намагалися покинути уражену коронавірусом Італію на автобусах, проте їх не пропустили словенські прикордонники. Всі громадяни, що повернулися, як переконують у МЗС, здорові, їм провели тести на виявлення коронавірусу й вони показали негативний результат.

Що відомо про ситуацію на Grand Princess?Круїзний лайнер Grand Princess, на борту якого виявили 21 випадок зараження коронавірусом, пришвартувався у порту міста Окленд у штаті Каліфорнія. З нього вже зійшла більшість пасажирів. Усім їм провели необхідні обстеження. На судні перебували 49 українців: 47 членів екіпажу та 2 пасажирів, 37 із них вдалося повернути додому.



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