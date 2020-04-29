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      Украина эвакуировала более 300 своих граждан: придерживаются ли они самоизоляции

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      Эвакуация украинцев из-за границы: придерживаются ли они самоизоляции
      Эвакуация украинцев из-за рубежа / Unsplash

      Накануне в Украине тремя эвакуационными самолетами вернулись более 300 украинцев из Еревана, Неаполя и Стокгольма.

      Сразу после приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров, сообщает Государственная пограничная служба.

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      Ни у одного пассажира не было повышенной температуры или плохого самочувствия. В Гостаможслужбе добавили, что все пассажиры, кроме одного, установили мобильное приложение "Дій вдома" и будут находиться на самоизоляции.

      Один из пассажиров, не установил соответствующее приложение, будет проходить обсервацию в Киеве. В соответствии с нормативными нововведениями, лица, пересекающие государственную границу Украины, могут выбрать между обсервацией и самоизоляцией по месту жительства (с использованием приложения "Дій вдома"),
      – отметили в Госпогранслужбе.

      Люди, которые оказали добровольное согласие на самоизоляцию, придерживаться ее до окончания 14-дневного карантинного периода.

      Эвакуация украинцев: смотрите видео

      Что известно о приложении "Дій вдома"

      • Это мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции. Его неиспользование будет приравниваться к нарушению и угрожать штрафом.
      • В течение дня в период 14 дней человек будет получать до 10 push-сообщений в приложении. Пользователю нужно сделать свое фото, также будет работать геолокация. Если будет нарушен режим карантина, то человек вынужден будет заплатить штраф.

      им відрізняється карантин від самоізоляції
      Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Эвакуация украинцев Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье авиация
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