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      Україна евакуювала понад 300 своїх громадян: чи дотримуються вони самоізоляції

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      Евакуація українців з-за кордону: чи дотримуються вони самоізоляції
      Евакуація українців з-за кордону / Unsplash

      Напередодні до України трьома евакуаційними літаками повернулися понад 300 українців з Єревану, Неаполя та Стокгольма.

      Одразу після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів, повідомляє Державна прикордонна служба.

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      У жодного пасажира не було підвищеної температури чи поганого самопочуття. У Держприкордон служби додали, що всі пасажири, крім одного, встановили мобільний додаток "Дій вдома" та перебуватимуть на самоізоляції.

      Один із пасажирів, який не встановив відповідний додаток, буде проходити обсервацію у Києві. Відповідно до нормативних нововведень, особи, які перетинають державний кордон України, можуть обрати між обсервацією та самоізоляцією за місцем проживання (з використанням застосунку "Дій вдома"),
      – зазначили у Держприкордонслужбі.

      Люди, які надали добровільну згоду на самоізоляцію, дотримуватимуться її до закінчення 14-денного карантинного періоду. 

      Евакуація українців: дивіться відео

      Що відомо про додаток "Дій вдома"

      • Це мобільний додаток для контролю режиму обсервації й самоізоляції. Його невикористання буде прирівнюватися до порушення і загрожуватиме штрафом.
      • Протягом дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку. Користувачу потрібно зробити своє фото, також працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.

      им відрізняється карантин від самоізоляції
      Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Здоров'я авіація Здоров'я Евакуація українців Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України
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