Україна евакуювала понад 300 своїх громадян: чи дотримуються вони самоізоляції

Напередодні до України трьома евакуаційними літаками повернулися понад 300 українців з Єревану, Неаполя та Стокгольма.

Одразу після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів, повідомляє Державна прикордонна служба.

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У жодного пасажира не було підвищеної температури чи поганого самопочуття. У Держприкордон служби додали, що всі пасажири, крім одного, встановили мобільний додаток "Дій вдома" та перебуватимуть на самоізоляції.

Один із пасажирів, який не встановив відповідний додаток, буде проходити обсервацію у Києві. Відповідно до нормативних нововведень, особи, які перетинають державний кордон України, можуть обрати між обсервацією та самоізоляцією за місцем проживання (з використанням застосунку "Дій вдома"),

– зазначили у Держприкордонслужбі.

Люди, які надали добровільну згоду на самоізоляцію, дотримуватимуться її до закінчення 14-денного карантинного періоду.

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Що відомо про додаток "Дій вдома"

Це мобільний додаток для контролю режиму обсервації й самоізоляції. Його невикористання буде прирівнюватися до порушення і загрожуватиме штрафом.

Протягом дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку. Користувачу потрібно зробити своє фото, також працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.



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