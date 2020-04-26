Украина эвакуирует своих граждан, застрявших в Швеции: дата и цена билетов

Украина продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков мира. Уже во вторник, 28 апреля, украинцев вернут домой спецрейсом из Стокгольма в Киев.

Рейс виконає український лоукостер SkyUp, пише пресслужба посольства України у Швеції у фейсбуці.

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Вартість квитка стартує від 5 836 гривень з людини. Літак вилетить з аеропорту "Арланда" у Стокгольмі 28 квітня о 9:00.

Відкрито продаж квитків на спецрейс Стокгольм – Київ 28 квітня 2020 року. Придбати квитки можна на офіційній сторінці авіакомпанії SkyUP Airlines,

– мовиться у повідомленні.

Також у посольстві додали, що кількість квитків обмежена, а наступних місяців у найближчі декілька днів не буде. Після прибуття в Україну кожна людина повинна встановити додаток "Дій вдома" та наступні 2 тижні самоізолюватися.

Що відомо про додаток "Дій вдома"?Це мобільний додаток для контролю режиму обсервації й самоізоляції. Його невикористання буде прирівнюватися до порушення і загрожуватиме штрафом.



Протягом дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку. Користувачу потрібно зробити своє фото, також працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.

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