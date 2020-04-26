Украина эвакуирует своих граждан, застрявших в Швеции: дата и цена билетов
Украина продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков мира. Уже во вторник, 28 апреля, украинцев вернут домой спецрейсом из Стокгольма в Киев.
Рейс виконає український лоукостер SkyUp, пише пресслужба посольства України у Швеції у фейсбуці.
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Вартість квитка стартує від 5 836 гривень з людини. Літак вилетить з аеропорту "Арланда" у Стокгольмі 28 квітня о 9:00.
Відкрито продаж квитків на спецрейс Стокгольм – Київ 28 квітня 2020 року. Придбати квитки можна на офіційній сторінці авіакомпанії SkyUP Airlines,
– мовиться у повідомленні.
Також у посольстві додали, що кількість квитків обмежена, а наступних місяців у найближчі декілька днів не буде. Після прибуття в Україну кожна людина повинна встановити додаток "Дій вдома" та наступні 2 тижні самоізолюватися.
Що відомо про додаток "Дій вдома"?Це мобільний додаток для контролю режиму обсервації й самоізоляції. Його невикористання буде прирівнюватися до порушення і загрожуватиме штрафом.
Протягом дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку. Користувачу потрібно зробити своє фото, також працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.
Евакуація Українців: головне
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
- Після закриття кордонів та регулярного авіа- та залізничного перевезень Україна почала евакуацію своїх громадян з-за кордону.
- Загалом Україна за час карантину евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян. Спецрейси здійснювали українські авіакомпанії МАУ та SkyUP.
- Авіакомпанія МАУ завершила програму спеціальних польотів з евакуації українців. Останнім у Бориспіль 29 березня прибув рейс з Бангкока.