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      Україна евакуює своїх громадян, які застрягли у Швеції: дата та ціна квитків

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      Евакуація українців зі Швеції 2020: дати та ціна квитків
      Евакуація українців зі Швеції / Unsplash

      Україна продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків світу. Вже у вівторок, 28 квітня, українців повернуть додому спецрейсом зі Стокгольма до Києва.

      Рейс виконає український лоукостер SkyUp, пише пресслужба посольства України у Швеції у фейсбуці.

      Важливо За кілька тижнів жителі Швеції матимуть імунітет до коронавірусу попри ігнорування карантину

      Вартість квитка стартує від 5 836 гривень з людини. Літак вилетить з аеропорту "Арланда" у Стокгольмі 28 квітня о 9:00.

      Відкрито продаж квитків на спецрейс Стокгольм – Київ 28 квітня 2020 року. Придбати квитки можна на офіційній сторінці авіакомпанії SkyUP Airlines,
      – мовиться у повідомленні.

      Також у посольстві додали, що кількість квитків обмежена, а наступних місяців у найближчі декілька днів не буде. Після прибуття в Україну кожна людина повинна встановити додаток "Дій вдома" та наступні 2 тижні самоізолюватися.

      Що відомо про додаток "Дій вдома"?Це мобільний додаток для контролю режиму обсервації й самоізоляції. Його невикористання буде прирівнюватися до порушення і загрожуватиме штрафом.

      Протягом дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку. Користувачу потрібно зробити своє фото, також працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.

      Евакуація Українців: головне

      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
      • Після закриття кордонів та регулярного авіа- та залізничного перевезень Україна почала евакуацію своїх громадян з-за кордону.
      • Загалом Україна за час карантину евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян. Спецрейси здійснювали українські авіакомпанії МАУ та SkyUP.
      • Авіакомпанія МАУ завершила програму спеціальних польотів з евакуації українців. Останнім у Бориспіль 29 березня прибув рейс з Бангкока.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Швеція Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні SkyUp Евакуація українців авіація
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